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15 сентября 2017, 18:46 0

Школьники Благовещенска устроили ярмарку, чтобы собрать деньги на лечение ребенка

Школьники Благовещенска устроили ярмарку, чтобы собрать деньги на лечение ребенка

В благовещенском лицее № 11 ученики провели традиционную ярмарку, весь доход с которой решено перевести на лечение больного ребенка Артемия Дымова. У него поражение центральной нервной системы, родители возлагают надежды на операцию по подсадке стволовых клеток.

Возможно, на таком мероприятии не удастся выручить значительную сумму, но смысл ярмарки еще и в том, чтобы научить детей сопереживать. Бизнес по-детски развернулся возле школьного стадиона.

«Да, я очень много уже продал. Дело идет хорошо. Я продаю печеньки ореховые 10 рублей, а маленькие – пять. Попробуйте! Денежки мы собираем на очень больного мальчика. Ему три годика. Родители уже продали дом, машину. Но, ничего не получается. Мы собираем, чтобы ему помочь», – рассказали мальчишки.

«Покупайте, покупайте! Вафли с сахарной обсыпкой. Покупайте. Домашние», – вовсю торговали школьники.

«Мы продаем трубочки и эклеры. Я с мамой делала. Мои никто ещё не купил», – сокрушается юный продавец.

«Я продаю пирожок с шоколадом и с капустой. И компот из ранеток. Прибыли еще нет. Потратим на мальчика больного. И он пойдёт в больницу, чтобы вылечиться», – пояснила школьница.

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#дети #школа

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