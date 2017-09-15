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15 сентября 2017, 18:08 0

Благовещенцы могут прислать эскизы снежных фигур до 1 октября

Благовещенцы могут прислать эскизы снежных фигур до 1 октября

Прием эскизов фигур для снежного городка от благовещенцев продлили до 1 октября 2017 года. Конкурс рисунков объявили в конце июля, и завершиться прием эскизов должен был 15 сентября.

Конкурс проходит уже второй год. Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенцы могут присылать эскизы не только снежных и ледовых фигур, но и горок. Работа должна быть представлена на формате А4.

Пресс-служба администрации Благовещенска сообщает, что прием работ продлили в связи с тем, что горожане прислали всего несколько работ. Самые интересные из эскизов будут воплощены на центральной площади столицы Приамурья к новогодним праздникам.

Присылать конкурсные работы можно по адресу электронной почты: press-admblag@mail.ru с пометкой «Снежный городок».

«Мы обращаемся к горожанам с просьбой предоставить свои пожелания, эскизные проекты снежных и ледовых фигур, а также горок. Скульптура должна быть интересна, но при этом достаточно проста в техническом исполнении. Это могут быть любимые мультперсонажи или герои книг, спортивные фигуры. Актуальна и тема природы, так как 2017 год объявлен Годом экологии в России. Еще одно направление — детство. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, с 2018 года в стране объявлено десятилетие детства», – рассказал начальник управления ЖКХ города Сергей Казанцев.

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#конкурсы

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