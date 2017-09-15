Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость Следующая новость
15 сентября 2017, 17:45 4

Юрий Романов вступил в должность главы Свободного

Юрий Романов вступил в должность главы Свободного
Фото: alekseevsk.ru; zsamur.ru

В пятницу, 15 сентября, в Свободном прошла церемония инаугурации – официального вступления в должность нового главы города Юрия Романова. 10 сентября он стал победителем выборов, обойдя конкурентов в борьбе за пост главы Свободного, сообщало Амур.инфо.

Началась церемония с оглашения результатов голосования, после чего Юрию Павловичу было вручено удостоверение главы города. Один за другим высказать свои пожелания и поздравить Юрия Романова на сцену поднимались высокопоставленные гости. В их числе, к примеру, представители правительства Амурской области, областного законодательного собрания, главы муниципальных образований региона.

Вступая в должность, Юрий Романов отметил, что намерен изменить отношение жителей к власти, изменить форму диалога между жителями и администрацией. Произнося речь после принятия присяги, Юрий Павлович обратился со словами благодарности за поддержку ко всем присутствующим в зале, а также к жителям Свободного.

Он пообещал, что независимо от того, кто голосовал за его кандидатуру, а кто – нет, он намерен в течение своей службы на посту главы города работать на благо свободненцев. Романов надеется на содействие не только административного аппарата, но и самих жителей, передает пресс-служба администрации Свободного.

Просмотров всего: 466

#выборы #выборы-2017 #городская власть #Свободный

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Светлана Карабанова

    Светлана Карабанова
    4 часа назад

    Ну хоть бы этот мэр что-то улучшил бы...

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Все ставленники в сборе. Закипит работа, потекут денежки.

  • троль здесь

    троль здесь
    4 часа назад

    Светлана Карабанова

    Ну хоть бы этот мэр что-то улучшил бы...



    материальное положение себе улучшит

  • Светлана Карабанова

    Светлана Карабанова
    3 часа назад

    троль здесь

    Светлана Карабанова

    Ну хоть бы этот мэр что-то улучшил бы...



    материальное положение себе улучшит



    К сожалению, у нас так и получается)

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 4

Виктора Радченко уже зарегистрировали в качестве депутата заксобрания
Власть 5

В Райчихинске будет новый мэр
Власть 12

Депутата в Тыгдинский сельский совет выберут по жребию
Общество

Белогорцы выбрали вакцинацию