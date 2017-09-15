Юрий Романов вступил в должность главы Свободного

Фото: alekseevsk.ru; zsamur.ru

Началась церемония с оглашения результатов голосования, после чего Юрию Павловичу было вручено удостоверение главы города. Один за другим высказать свои пожелания и поздравить Юрия Романова на сцену поднимались высокопоставленные гости. В их числе, к примеру, представители правительства Амурской области, областного законодательного собрания, главы муниципальных образований региона.

Вступая в должность, Юрий Романов отметил, что намерен изменить отношение жителей к власти, изменить форму диалога между жителями и администрацией. Произнося речь после принятия присяги, Юрий Павлович обратился со словами благодарности за поддержку ко всем присутствующим в зале, а также к жителям Свободного.

Он пообещал, что независимо от того, кто голосовал за его кандидатуру, а кто – нет, он намерен в течение своей службы на посту главы города работать на благо свободненцев. Романов надеется на содействие не только административного аппарата, но и самих жителей, передает пресс-служба администрации Свободного.