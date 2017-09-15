Зарубежную интернет-торговлю в России хотят обложить налогом

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Пакет поправок разработала Ассоциация компаний интернет-торговли, объединяющая 37 российских ритейлеров. В АКИТ считают, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay сейчас имеют конкурентное преимущество перед российскими поставщиками, так как они освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей на товары дешевле 1 000 евро и легче 31 килограмма. Поправки введут механизм НДС-регистрации по аналогии с налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. Для них налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25 % от конечной цены товара. Если электронная торговая площадка не будет исполнять налоговое бремя, налоговики обратятся в суд и Роскомнадзор – и эти сайты заблокируют.

Усложнение процедуры продажи скорее заставит продавцов прекратить продавать свои товары в Россию, полагает гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. «Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию», – говорит он.

В стоимость товаров зарубежных продавцов уже включены операционные издержки магазина, национальные налоги и комиссия за использование интернет-площадки и платежной системы, продолжает господин Кретов.

Предложения АКИТ носят запретительный характер, констатирует президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его мнению, регистрация плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна. При этом российский e-commerce занимает долю примерно в 0,7 % от мирового, напоминает Иванов. «Ломать систему ради 0,7 % смогут только компании, для которых Россия является определяющим рынком. Но в мире ничего не известно о хотя бы одной такой компании», – считает он.

Рынок, который предлагает отрегулировать АКИТ, продолжает резко расти: по оценке самой ассоциации, объем трансграничной торговли в первом полугодии 2017 года вырос на 34 % по сравнению с тем же периодом 2016 года и составил 178 миллиардов рублей. АКИТ прогнозирует, что по результатам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте e-commerce в России составит 37 %, а ее объем – 420 миллиардов рублей.