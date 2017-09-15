Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость Следующая новость
15 сентября 2017, 17:05 4

Зарубежную интернет-торговлю в России хотят обложить налогом

Зарубежную интернет-торговлю в России хотят обложить налогом
Фото: New Retail

Правительству России отечественные онлайн-ритейлеры предложили ввести налог для их зарубежных конкурентов – AliExpress, Amazon и eBay и других, сообщает «Коммерсант». Если компании не станут его платить, то их сайты Роскомнадзор может заблокировать.

Пакет поправок разработала Ассоциация компаний интернет-торговли, объединяющая 37 российских ритейлеров. В АКИТ считают, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay сейчас имеют конкурентное преимущество перед российскими поставщиками, так как они освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей на товары дешевле 1 000 евро и легче 31 килограмма. Поправки введут механизм НДС-регистрации по аналогии с налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. Для них налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25 % от конечной цены товара. Если электронная торговая площадка не будет исполнять налоговое бремя, налоговики обратятся в суд и Роскомнадзор – и эти сайты заблокируют.

Усложнение процедуры продажи скорее заставит продавцов прекратить продавать свои товары в Россию, полагает гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. «Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию», – говорит он.

В стоимость товаров зарубежных продавцов уже включены операционные издержки магазина, национальные налоги и комиссия за использование интернет-площадки и платежной системы, продолжает господин Кретов.

Предложения АКИТ носят запретительный характер, констатирует президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его мнению, регистрация плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна. При этом российский e-commerce занимает долю примерно в 0,7 % от мирового, напоминает Иванов. «Ломать систему ради 0,7 % смогут только компании, для которых Россия является определяющим рынком. Но в мире ничего не известно о хотя бы одной такой компании», – считает он.

Рынок, который предлагает отрегулировать АКИТ, продолжает резко расти: по оценке самой ассоциации, объем трансграничной торговли в первом полугодии 2017 года вырос на 34 % по сравнению с тем же периодом 2016 года и составил 178 миллиардов рублей. АКИТ прогнозирует, что по результатам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте e-commerce в России составит 37 %, а ее объем – 420 миллиардов рублей.

Просмотров всего: 414

#интернет #технологии #торговля #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    8 часов назад

    Уже и до зарубежной торговли добрались! Эх, мать честная, за что бы ещё ввести налог. Своего производства нет, а наши горе - бизнесмены покупают на том же AliExpress, при этом накручивая до 1000%. Перекрыть все краны населению, вот торгашам радость-то будет!На AliExpress, просто всё подорожает, а ведь они снабжают весь мир, и качество товаров хорошее.

  • shk0der

    shk0der
    5 часов назад

    Как они задолбали уже, я бы и рад покупать у наших продавцов, но ассортимент очень скуден и цены завышены. Давно пора членов ассоциации АКИТ закрыть за спекуляцию и вредительство против своих сограждан.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Вот бараны. Делать не чего не могут, только брать.Народ не от хорошей жизни через интернет заказывает, месяцами ждет посылку. Малость сэкономить.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    artur-cyrybko

    Вот бараны. Делать не чего не могут, только брать.Народ не от хорошей жизни через интернет заказывает, месяцами ждет посылку. Малость сэкономить.



    футболку себе уже заказал к следующему лету, ты ж месяцами посылку ждёшь. А если за зиму пузо вырастет, чо с футболкой делать будешь?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 13

Амурские предприниматели: наш бизнес кошмарят, как в 90-е
Экономика 8

Инвестиции в создание метанолового завода в Сковородине оценили в 44,3 миллиарда рублей

Экономика 14

Белогорский маслоэкстракционный завод не будет использовать ГМО
Власть

Амурский министр провела виртуальную 3D-экскурсию про Амурскую область