В недавно открывшейся в Благовещенске балетной школе мечтают о своей труппе

Преподавателя Дарью Завьялову пригласили из Новосибирска. 20 лет она занималась профессиональным балетом. Но прекратила из-за травмы, полученной в юном возрасте. Слишком рано девушку поставили на пуанты, стопа была не подготовлена, и нынешний хореограф тогда едва не лишилась пальцев на ногах. Поэтому сейчас ставить своих воспитанниц на пуанты Дарья не собирается. Для этого нужно не менее двух лет упорных тренировок.

Преподавать профессиональной балерине не мешает её положение. Девушка на 9-м месяце беременности. Она обещает, что уже через пару недель после рождения ребенка сможет вновь преподавать балетное искусство.

«Я думаю, не все вот так скачут на девятом месяце, как я. Если я сейчас так скачу, то, как рожу, так будет лучше. У учеников важны внешние данные, стопа – она должна соответствовать. Колени, гибкость. Когда мы говорим "отсев", то имеется ввиду, чтобы ребёнок потом не мучился, и человек не жил мечтами, которые никогда не осуществятся. Всё равно мы на сцене видим красивых людей, без дефектов. А на сцене даже миллиметр имеет значение, свет софитов, не тот ракурс и всё. Не человек плохой, просто есть показания, а есть противопоказания к балету», – отметила хореограф-балетмейстер Дарья Завьялова.

Школа рассчитана на 240 человек. Балет – это прежде всего театр. Поэтому для постановок сегодняшнего количества учениц недостаточно. Набирают на балет девочек и мальчиков от 3 до 11 лет. Самые маленькие занимаются общефизической подготовкой, гимнастикой, ритмикой, изучают основы классического танца. Вот только не все родители хотят видеть своих чад в будущем балеринами.

«Перспектива у нас есть, но многим это не нужно. Некоторые родители говорят: мы не собираемся идти дальше балетной школы. У меня есть мечта. Я хочу создать нашу балетную труппу. Это дети, которые после 11-12 лет будет гастролировать и будут давать концертные номера, постановки. Труппа, с которой мы можем уже выезжать за пределы города. У нас уже есть запросы из Китая. Они узнали, что открылась школа, уже приезжали и приглашали. Подождите ребята, мы сейчас хотя бы вырастем немножко», – поделилась руководитель школы русского балета Алёна Комлева.

В балетной школе сейчас очень ждут мальчиков. Даже раздевалку для них подготовили. Ведь без них балетной постановке просто не быть. Руководство балетной школы верит, что через пару лет в Амурской области появится своя балетная труппа и вырастут профессиональные артисты с громкими именами.