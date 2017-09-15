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15 сентября 2017, 16:34 0

Грузовик с песком перевернулся в Тамбовском районе

Грузовик с песком перевернулся в Тамбовском районе

В пятницу днем, 15 сентября, на трассе в Тамбовском районе перевернулся грузовик. Машина перевозила песок, и весь груз оказался на земле.

По информации очевидца, грузовик подрезал другой автомобиль во время обгона. Водитель не справился с управлением, и груженый транспорт лег на бок. Люди не пострадали. В социальных сетях уточняют, что авария произошла на участке трассы между Толстовкой и Тамбовкой.

Официальная информация о происшествии появится позже. На месте аварии работали сотрудники ДПС.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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