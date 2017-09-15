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15 сентября 2017, 16:07 13

В Приамурье растет строительство жилья, могут вырасти и цены на него

В Приамурье растет строительство жилья, могут вырасти и цены на него
Фото: finance.bigmir.net

За восемь месяцев 2017 года в Амурской области объем построенного жилья вырос почти на 11 %. При этом специалисты полагают, что и стоимость жилья в Амурской области к концу года либо началу 2018-го также начнет расти.

В январе-августе 2017 года на территории области построили 1 832 квартиры общей площадью 94,4 тысячи квадратных метров – 110,7 % к уровню января-августа 2016 года, сообщает Амурстат. Из этого объема население за счет собственных и заемных средств ввело 16,8 % жилья – на один процент меньше, чем в 2016 году.

Президент гильдии риелторов Приамурья Виталий Злочевский рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что в Амурской области падение цен на жилье почти прекратилось. «Ситуация стабилизировалась, спрос на жилье растет, – считает Виталий Васильевич. – Рост стоимости жилья начнется к Новому году либо в начале 2018-го».

Главной причиной для этого он считает улучшение условий ипотечного кредитования. «Если раньше минимальный процент по ипотеке был 12,3 %, то в 2017 году 10,9 % – это уже средняя ставка. До конца года она может снизиться до 10 %. В Амурской области процент по ипотеке колеблется от 7,4 до 13–14 процентов. В России рекордный год по ипотеке был 2014-й. Тогда общая сумма составила 1 триллион 750 тысяч рублей. Правительство в этом году поставило задачу – два триллиона».

Также Виталий Злочевский поясняет, что рост цен в конце года может быть вызван специфической экономикой Амурской области. «Приамурье – дотационный регион, поэтому освоение бюджетных средств составляет заметный сектор экономики. А чиновники не всегда распределяют средства своевременно – многое спешно осваивают в конце года. Кроме того, мы – аграрная область. Урожай продается осенью, и у сельхозпроизводителей появляются деньги. Похожая картина в золотодобывающей отрасли – заканчивается сезон, и работники получают на руки деньги. Всё это может привести к росту спроса в конце года и как следствие к росту цен».

Просмотров всего: 1457

#строительство

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Комментарии
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  • Блохер

    Блохер
    9 часов назад

    >> При этом специалисты полагают, что и стоимость жилья .. также начнет расти.

    Ага, если постоянно говорить слово "халва", во рту станет слаще.

  • Я сама

    Я сама
    8 часов назад

    Злочевский тут уже не раз выдавал прогнозы о росте стоимости жилья)))))

  • Пейс

    Пейс
    8 часов назад

    Врать не надоело? У вас как раньше в СССР, смотришь программу "Время" а таам:)) Надои молока растут, планы перевыполняются, пшеница убирается:))) В общем впереди планеты всей:)) Так и здесь, ерунду городите всякую не думая...в обще Амур-инфо меня разочаровывает:(((

  • ay

    ay
    8 часов назад

    А что? Зарплаты у населения уже заколосились? Как продавали по полтишку так и будут, если на 45 не свалятся. Щас вам не 37-ой 2011-ый и не 2012-ый.

  • tankist btb

    tankist btb
    8 часов назад

    Можно за такую цену купить квартиру гораздо лучше в центральной полосе России или в городах миллиониках.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    6 часов назад

    Ну так Вы танкист назовите хотя бы эти неизвестные города миллионники.

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    ж-жадность

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    4 часа назад

    Вранье, кто с деньгами отсюда валит, цены на жильё падают, а узбеки которыми здесь заселяют, за такие деньги брать не будут, кто не дурак жильё пытается скинуть, чтоб не потерять ещё больше

  • Мерлин

    Мерлин
    4 часа назад

    Ну так город то у нас с людьми богатыми, зарплаты хорошие, чего уж пару тройку квартир не купить... Хохма.

  • троль здесь

    троль здесь
    4 часа назад

    область развивается очень медленно, люди уезжают из области, налоги на недвижимость максимальные, цены должны падать

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Только сегодня на одной пятиэтажке со стороны дороги насчитал 7 объявлений на окнах...ПРОДАЮ))) красными баннерами. И так. на каждом доме минимум одно.

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    3 часа назад

    и куда предлагаете ехать?? где лучше, где ждут??

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    http://life.amur.info/life/mariya-tezikova-my-ne-poboyalis-izmenit-svoyu-zhizn



    Уезжали в никуда



    Интересно, однако.

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