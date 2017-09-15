В Приамурье растет строительство жилья, могут вырасти и цены на него

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За восемь месяцев 2017 года в Амурской области объем построенного жилья вырос почти на 11 %. При этом специалисты полагают, что и стоимость жилья в Амурской области к концу года либо началу 2018-го также начнет расти.

В январе-августе 2017 года на территории области построили 1 832 квартиры общей площадью 94,4 тысячи квадратных метров – 110,7 % к уровню января-августа 2016 года, сообщает Амурстат. Из этого объема население за счет собственных и заемных средств ввело 16,8 % жилья – на один процент меньше, чем в 2016 году.

Президент гильдии риелторов Приамурья Виталий Злочевский рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что в Амурской области падение цен на жилье почти прекратилось. «Ситуация стабилизировалась, спрос на жилье растет, – считает Виталий Васильевич. – Рост стоимости жилья начнется к Новому году либо в начале 2018-го».

Главной причиной для этого он считает улучшение условий ипотечного кредитования. «Если раньше минимальный процент по ипотеке был 12,3 %, то в 2017 году 10,9 % – это уже средняя ставка. До конца года она может снизиться до 10 %. В Амурской области процент по ипотеке колеблется от 7,4 до 13–14 процентов. В России рекордный год по ипотеке был 2014-й. Тогда общая сумма составила 1 триллион 750 тысяч рублей. Правительство в этом году поставило задачу – два триллиона».

Также Виталий Злочевский поясняет, что рост цен в конце года может быть вызван специфической экономикой Амурской области. «Приамурье – дотационный регион, поэтому освоение бюджетных средств составляет заметный сектор экономики. А чиновники не всегда распределяют средства своевременно – многое спешно осваивают в конце года. Кроме того, мы – аграрная область. Урожай продается осенью, и у сельхозпроизводителей появляются деньги. Похожая картина в золотодобывающей отрасли – заканчивается сезон, и работники получают на руки деньги. Всё это может привести к росту спроса в конце года и как следствие к росту цен».