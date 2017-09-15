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15 сентября 2017, 16:02 7

Амурский журналист Павел Савинкин презентовал свою книгу

Амурский журналист Павел Савинкин презентовал свою книгу

На чердаке областного краеведческого музея 14 сентября презентовали книгу амурского журналиста Павла Савинкина. Большинство из тех, кто пришел на встречу, и есть герои его книги. Автор предавался воспоминаниям, гости беседовали, пели и читали стихи, в том числе и собственного сочинения.

Журналист Павел Савинкин – человек разнообразных дарований. Книга «Неспешные прогулки» тому подтверждение. В ней разные рассказы – веселые, печальные, серьезные. Автор рассказал, что накопились написанные в «Амурской правде» заметки и пришло время издавать книгу – душа требовала.

«Все те герои, которые там – это мои друзья, мои добрые приятели. И я ничего там крамольного не написал, все по-доброму, все хорошо. Там нет ничего такого, за что на меня можно было бы обижаться», – поделился автор книги «Неспешные прогулки» Павел Савинкин.

Артисты, художники, журналисты, врачи, учителя – люди разных профессий, с которыми автору довелось общаться, стали объектом его журналистского и человеческого интереса.

Первый тираж книги был напечатан минувшей зимой. 20 экземпляров увидели свет благодаря муниципальному гранту в сфере культуры и искусства. Книги разошлись по библиотекам. Сейчас напечатано 500 экземпляров.

«Было очень интересно, потому что я шла по пятам за ним, за его друзьями, которых он любит и обожает, и поэтому мне было всегда очень интересно, и я для себя открывала других людей. Очень рада, что мы эту книгу сделали», – сказала директор полиграфической компании Наталья Тимохина.

Общение с творческими людьми всегда дает автору материал для новых зарисовок. Павел Савинкин и сейчас продолжает писать, и может, вскоре свет увидит его повесть или роман.

Просмотров всего: 311

#жизнь

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    11 часов назад

    Им интересно, потому что написали про них, а будет ли интересно другим, которые вне этой "картинки"?!

  • Сентябрь

    Сентябрь
    11 часов назад

    Я вне этой "картинки". И мне интересно! Но вряд ли смогу купить, тираж крохотный, да и когда ещё попаду в Благовещенск.

  • V.M.

    V.M.
    10 часов назад

    Поздравляю П.А.Савинкина. И с книгой, и с удачной ее презентацией

    Пишите еще.

  • Формат

    Формат
    8 часов назад

    А почему на чердаке? Мрачновато как-то. Да и зачем?

  • V.M.

    V.M.
    6 часов назад

    а чтоб трудней забраться туда было, мне, например

    Но вообще место модное, там проводят уже много таких встреч.

  • Amur1945

    Amur1945
    6 часов назад

    ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

  • ММС

    ММС
    5 часов назад

    Сентябрь

    Я вне этой "картинки". И мне интересно! Но вряд ли смогу купить, тираж крохотный, да и когда ещё попаду в Благовещенск.



    Ну, ну. Судя по количеству комментариев об этом, тираж для такого "аппетита" весьма и весьма огромен. Так что успеете.

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