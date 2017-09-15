Амурский журналист Павел Савинкин презентовал свою книгу

На чердаке областного краеведческого музея 14 сентября презентовали книгу амурского журналиста Павла Савинкина. Большинство из тех, кто пришел на встречу, и есть герои его книги. Автор предавался воспоминаниям, гости беседовали, пели и читали стихи, в том числе и собственного сочинения.

Журналист Павел Савинкин – человек разнообразных дарований. Книга «Неспешные прогулки» тому подтверждение. В ней разные рассказы – веселые, печальные, серьезные. Автор рассказал, что накопились написанные в «Амурской правде» заметки и пришло время издавать книгу – душа требовала.

«Все те герои, которые там – это мои друзья, мои добрые приятели. И я ничего там крамольного не написал, все по-доброму, все хорошо. Там нет ничего такого, за что на меня можно было бы обижаться», – поделился автор книги «Неспешные прогулки» Павел Савинкин.

Артисты, художники, журналисты, врачи, учителя – люди разных профессий, с которыми автору довелось общаться, стали объектом его журналистского и человеческого интереса.

Первый тираж книги был напечатан минувшей зимой. 20 экземпляров увидели свет благодаря муниципальному гранту в сфере культуры и искусства. Книги разошлись по библиотекам. Сейчас напечатано 500 экземпляров.

«Было очень интересно, потому что я шла по пятам за ним, за его друзьями, которых он любит и обожает, и поэтому мне было всегда очень интересно, и я для себя открывала других людей. Очень рада, что мы эту книгу сделали», – сказала директор полиграфической компании Наталья Тимохина.

Общение с творческими людьми всегда дает автору материал для новых зарисовок. Павел Савинкин и сейчас продолжает писать, и может, вскоре свет увидит его повесть или роман.