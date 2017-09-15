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15 сентября 2017, 16:00 12

Амур.инфо подводит итоги конкурса «про дядю»

Амур.инфо резюмирует итоги творческого конкурса, призом в котором стали билеты на творческий вечер актёра и певца Дмитрия Дюжева. Читателям сайта предлагалось написать произведение, начинающееся словами «Мой дядя самых честных правил…»

Наиболее интересным редакция признала стихотворение форумчанина под ником Asom:

Мой дядя самых честных правил –

в подъезде с финкой их встречал.

Расчёт зелёными деньгами

от дядь нечестных получал.

На русских фильмах рос мой дядя.

Теперь сидит в тюрьме сырой.

Спасибо «Бумеру», «Бригаде»

и Димке Дюжеву с братвой.

Сотрудник редакции свяжется с победителем и объяснит, когда и где забрать выигрыш. 17 сентября, в воскресенье, в Амурской областной филармонии пройдёт творческий вечер Дмитрия Дюжева. Актёр исполнит для зрителей главы из романа «Евгений Онегин». В спектакле прозвучит музыка Сергея Прокофьева.

Просмотров всего: 202

#Амурская осень #конкурсы #культура

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • гусеница

    гусеница
    10 часов назад

    Поздравляю

    С уважением

  • Local

    Local
    10 часов назад

    Ну чё,

    Асом самобытный организм. Заслужил. Мои конгредьюлейшны.

  • V.M.

    V.M.
    10 часов назад

    Согласна с Local-ом. Поздравляю победителя. Селфи с актером,

    надеюсь, Asom выложит.

  • Asom

    Asom
    10 часов назад

    Мэрси, мэрси, я всех люблю.

  • Я сама

    Я сама
    8 часов назад

    Поздравляю, Asom!

  • Айнура

    Айнура
    6 часов назад

    Asom, самые душевные поздравления!!!

  • гад жет

    гад жет
    5 часов назад

    на тебе ложку дёгтя :

    Мой визави ,- увы , не Йорик

    "В подъезде с финкою встречать.... "

    На русских фильмах мог бы больше

    Чем от "Бригады" получать (((

    БАН , как тюрьма - ему за дело

    Но вот , превратности судьбы

    Не поместили это "тело"

    Тюрьму А/И заполним мы )))

  • Айнура

    Айнура
    5 часов назад

    гад жетна тебе ложку дёгтя :

    Мой визави ,- увы , не Йорик

    "В подъезде с финкою встречать.... "

    На русских фильмах мог бы больше

    Чем от "Бригады" получать (((

    БАН , как тюрьма - ему за дело

    Но вот , превратности судьбы

    Не поместили это "тело"

    Тюрьму А/И заполним мы )))


    Неплохо! И тоже в тему Дюжева. А ещё и бессмертное "сижу за решеткой в темнице сырой..."

  • Local

    Local
    5 часов назад

    гад жет

    на тебе ложку дёгтя :

    Мой визави ,- увы , не Йорик

    "В подъезде с финкою встречать.... "

    На русских фильмах мог бы больше

    Чем от "Бригады" получать (((

    БАН , как тюрьма - ему за дело

    Но вот , превратности судьбы

    Не поместили это "тело"

    Тюрьму А/И заполним мы )))



    В Амуринфо случился квест:

    Каджит+гад жет.

    БАН.

    А кто-то есть ещё на сей насест?

  • гад жет

    гад жет
    5 часов назад

    ))) "Я свободен" )))

  • гад жет

    гад жет
    5 часов назад

    Айнура


    "сижу за решеткой в темнице сырой..."


    и вам - спасибо

  • Айнура

    Айнура
    5 часов назад

    гад жет
    Айнура


    "сижу за решеткой в темнице сырой..."


    и вам - спасибо


    Не благодарите, от души сочувствую. С другой стороны, история свидетельствует, что время, проведённое в застенках - лучшее время для творчества.

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