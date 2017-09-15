Амур.инфо подводит итоги конкурса «про дядю»
Амур.инфо резюмирует итоги творческого конкурса, призом в котором стали билеты на творческий вечер актёра и певца Дмитрия Дюжева. Читателям сайта предлагалось написать произведение, начинающееся словами «Мой дядя самых честных правил…»
Наиболее интересным редакция признала стихотворение форумчанина под ником Asom:
Мой дядя самых честных правил –
в подъезде с финкой их встречал.
Расчёт зелёными деньгами
от дядь нечестных получал.
На русских фильмах рос мой дядя.
Теперь сидит в тюрьме сырой.
Спасибо «Бумеру», «Бригаде»
и Димке Дюжеву с братвой.
Сотрудник редакции свяжется с победителем и объяснит, когда и где забрать выигрыш. 17 сентября, в воскресенье, в Амурской областной филармонии пройдёт творческий вечер Дмитрия Дюжева. Актёр исполнит для зрителей главы из романа «Евгений Онегин». В спектакле прозвучит музыка Сергея Прокофьева.
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#Амурская осень #конкурсы #культура