Амур.инфо подводит итоги конкурса «про дядю»

Амур.инфо резюмирует итоги творческого конкурса, призом в котором стали билеты на творческий вечер актёра и певца Дмитрия Дюжева. Читателям сайта предлагалось написать произведение, начинающееся словами «Мой дядя самых честных правил…»

Наиболее интересным редакция признала стихотворение форумчанина под ником Asom:

Мой дядя самых честных правил –

в подъезде с финкой их встречал.

Расчёт зелёными деньгами

от дядь нечестных получал.

На русских фильмах рос мой дядя.

Теперь сидит в тюрьме сырой.

Спасибо «Бумеру», «Бригаде»

и Димке Дюжеву с братвой.

Сотрудник редакции свяжется с победителем и объяснит, когда и где забрать выигрыш. 17 сентября, в воскресенье, в Амурской областной филармонии пройдёт творческий вечер Дмитрия Дюжева. Актёр исполнит для зрителей главы из романа «Евгений Онегин». В спектакле прозвучит музыка Сергея Прокофьева.