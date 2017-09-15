Амурские предприниматели: наш бизнес кошмарят, как в 90-е

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Массовые жалобы бизнесменов на неоднократные нарушения со стороны контролирующих и правоохранительных органов стали поводом для экстренного совещания при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амурской области.

«Дело дошло до того, что, по информации наших предпринимателей, им поступают звонки с предложением платить абонентскую плату, чтобы жить спокойно. Звонящие представляются сотрудниками полиции», – сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова. Но предприниматели, получившие подобные звонки, не торопятся писать заявление в правоохранительные органы, также они не готовы публично рассказывать о беспределе. «Мы боимся, что если мы начнём жаловаться, то расследовать будут те люди, на которых мы жалуемся, и ничего хорошего из этого не выйдет. Мы уже проходили подобное в 90-е годы», – рассказала одна из представителей бизнес-сообщества.

На совещании присутствовали представители прокуратуры Амурской области, полиции, налоговой службы, следственного комитета, министерства внешнеэкономических связей, а также юристы и предприниматели.

«У нас есть видеосъёмка и протокол незаконных действий сотрудников правоохранительных органов. 7 сентября они взломали двери в помещениях Тамбовского элеватора и фактически провели обыск помещений, не имея на это законных оснований, не имея на руках постановления о возбуждении уголовного дела либо ордера. Документов они нам не предъявили никаких! При этом осмотр имущества они провели без присутствия владельцев или администрации. Они вмешались в спор двух хозяйствующих субъектов, где решения суда ещё не вступили в законную силу. Мы подали жалобу в прокуратуру, надеюсь, нам помогут разобраться и накажут виновных, – рассказала юрист ИП Викулова Светлана Рудых. – Я расцениваю происходящее как попытку рейдерского захвата бизнеса».

Бизнесмены рассказали о нескольких случаях некорректного поведения контролирующих организаций, оформления неверных протоколов, грубости и отказа правоохранителей пояснять свои действия, а также запрета на видеосъёмку.

«Предприниматели должны понимать, что если мы будем ждать, пока нам начнут помогать сверху, а всякие люди, прикрывающиеся службой в органах внутренних дел, будут ходить и пробовать обирать нас, дело с места не сдвинется. Инструктируйте своих сотрудников, как надо себя вести, вешайте видеонаблюдение, ставьте на ваши телефоны программы автоматической записи телефонных звонков. Если этого не делать, то очень сложно будет доказать, что пришли шесть человек из силовых структур и вели себя как-то неподобающим образом. И главное – надо определиться, готовы ли мы с коррупцией бороться до конца, а не жаловаться в кулуарах вместо того, чтобы писать заявление», – прокомментировал ситуацию председатель регионального отделения «Опоры России» Борис Белобородов.

Участники совещания предложили прокуратуре Приамурья провести проверку обращений предпринимателей по действиям сотрудников правоохранительных органов и сотрудников УМВД; информацию о сложившейся ситуации с предложением об осуществлении особого контроля направили губернатору Амурской области и уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей, а также решили составить памятку для предпринимателей, в которой будет изложен порядок проведения проверок и других мероприятий правоохранительными органами в отношении хозяйствующих субъектов.

«По тем фактам, по которым есть заявления, мы проводим служебные проверки, но если же нет заявлений, а есть голословные утверждения о том, что их кошмарят, то мы здесь ничем помочь не можем. Будут заявления – будут тогда и действия со стороны полиции», – сообщил заместитель начальника УМВД по Амурской области Роман Хромченко.