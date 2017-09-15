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15 сентября 2017, 15:26 13

Амурские предприниматели: наш бизнес кошмарят, как в 90-е

Амурские предприниматели: наш бизнес кошмарят, как в 90-е
Фото: fmimg.finmarket.ru

Массовые жалобы бизнесменов на неоднократные нарушения со стороны контролирующих и правоохранительных органов стали поводом для экстренного совещания при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амурской области.

«Дело дошло до того, что, по информации наших предпринимателей, им поступают звонки с предложением платить абонентскую плату, чтобы жить спокойно. Звонящие представляются сотрудниками полиции», – сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова. Но предприниматели, получившие подобные звонки, не торопятся писать заявление в правоохранительные органы, также они не готовы публично рассказывать о беспределе. «Мы боимся, что если мы начнём жаловаться, то расследовать будут те люди, на которых мы жалуемся, и ничего хорошего из этого не выйдет. Мы уже проходили подобное в 90-е годы», – рассказала одна из представителей бизнес-сообщества.

На совещании присутствовали представители прокуратуры Амурской области, полиции, налоговой службы, следственного комитета, министерства внешнеэкономических связей, а также юристы и предприниматели.

«У нас есть видеосъёмка и протокол незаконных действий сотрудников правоохранительных органов. 7 сентября они взломали двери в помещениях Тамбовского элеватора и фактически провели обыск помещений, не имея на это законных оснований, не имея на руках постановления о возбуждении уголовного дела либо ордера. Документов они нам не предъявили никаких! При этом осмотр имущества они провели без присутствия владельцев или администрации. Они вмешались в спор двух хозяйствующих субъектов, где решения суда ещё не вступили в законную силу. Мы подали жалобу в прокуратуру, надеюсь, нам помогут разобраться и накажут виновных, – рассказала юрист ИП Викулова Светлана Рудых. – Я расцениваю происходящее как попытку рейдерского захвата бизнеса».

Бизнесмены рассказали о нескольких случаях некорректного поведения контролирующих организаций, оформления неверных протоколов, грубости и отказа правоохранителей пояснять свои действия, а также запрета на видеосъёмку.

«Предприниматели должны понимать, что если мы будем ждать, пока нам начнут помогать сверху, а всякие люди, прикрывающиеся службой в органах внутренних дел, будут ходить и пробовать обирать нас, дело с места не сдвинется. Инструктируйте своих сотрудников, как надо себя вести, вешайте видеонаблюдение, ставьте на ваши телефоны программы автоматической записи телефонных звонков. Если этого не делать, то очень сложно будет доказать, что пришли шесть человек из силовых структур и вели себя как-то неподобающим образом. И главное – надо определиться, готовы ли мы с коррупцией бороться до конца, а не жаловаться в кулуарах вместо того, чтобы писать заявление», – прокомментировал ситуацию председатель регионального отделения «Опоры России» Борис Белобородов.

Участники совещания предложили прокуратуре Приамурья провести проверку обращений предпринимателей по действиям сотрудников правоохранительных органов и сотрудников УМВД; информацию о сложившейся ситуации с предложением об осуществлении особого контроля направили губернатору Амурской области и уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей, а также решили составить памятку для предпринимателей, в которой будет изложен порядок проведения проверок и других мероприятий правоохранительными органами в отношении хозяйствующих субъектов.

«По тем фактам, по которым есть заявления, мы проводим служебные проверки, но если же нет заявлений, а есть голословные утверждения о том, что их кошмарят, то мы здесь ничем помочь не можем. Будут заявления – будут тогда и действия со стороны полиции», – сообщил заместитель начальника УМВД по Амурской области Роман Хромченко.

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#жизнь #закон #криминал #областная власть #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    11 часов назад

    Просто нужно продолжать голосовать за ЕР...

  • Severus

    Severus
    9 часов назад

    А вы продолжайте голосовать за Путина и едресню

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    9 часов назад

    ...просто нужно читать амур инфо ежедневно...)))

  • vertex

    vertex
    8 часов назад

    михалыч 2015

    ...просто нужно читать амур инфо ежедневно...)))



    В 90 - е Михалыч АмурИнфо не читал, только Амурскую правду или Огонек. Дела делал,наверное в лихих 90 - х, бизнес)))? Пиджак был того времени, а Михалыч?)))

  • werta

    werta
    8 часов назад

    Severus

    А вы продолжайте голосовать за Путина и едресню



    Бред не пишите. Не важно кто там, Путин, Жирик, Навальный, здесь, на местах ничего не поменяется. Те же менты (даже не другие, а абсолютно те же) точно также будут кошмарить бизнес.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    8 часов назад

    ...вертекс...в 90 е я был тише воды ниже травы...)))

  • Беляев

    Беляев
    8 часов назад

    Тут на соседней ветке у себя в блоге некий Волобуев чихвостит эту бизнес вумэн в "хвост и гриву " не по его ли звонку менты были использованы в слепую и сейчас во всей этой грызне окажутся крайними ?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    8 часов назад

    Каджит

    михалыч 2015

    ...вертекс...в 90 е я был тише воды ниже травы...)))



    потуму как законы тогда были

    и они работали

    а щас нет



    ....вы откуда,любезный? законов тогда не было...

  • гад жет

    гад жет
    5 часов назад

    werta

    Severus

    А вы продолжайте голосовать за Путина и едресню



    Бред не пишите. Не важно кто там, Путин, Жирик, Навальный, здесь, на местах ничего не поменяется. Те же менты (даже не другие, а абсолютно те же) точно также будут кошмарить бизнес.



    крайне важно КТО ТАМ . Какая дана команда :фас , или нефас .

    Этто - важнее чем кажется . По страшнее наводнения . Это - бизнесклимат . Его создают годами , а рушат в мгновение .

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    «Инфляция достигла 4%, и мы хотели бы дополнительно уточнить описание цели. Нашей целью является инфляция вблизи или около 4%. Почему вблизи? Потому что она может колебаться вверх и вниз, вокруг 4%», — передает слова Набиуллиной корреспондент РБК. Как пояснила глава ЦБ, прежде регулятор устанавливал конкретный период достижения цели по инфляции, «теперь эта цель становится постоянной».

    Текущее сохранение инфляции около 4% регулятор оценивает как устойчивое.

    Набиуллина также отметила, что введение формального «коридора» по инфляции в России может привести к появлению неверных ожиданий от действий ЦБ. «Мы также обсуждали введение числового коридора допустимых колебаний инфляции, но сейчас считаем это нецелесообразным. В каждом случае мы будем анализировать и разъяснять характер факторов, вызвавших ту или иную динамику цен», — заявила она. Центробанк, отметила Набиуллина, будет идти на корректирующие меры при рисках «существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели».

    Она добавила, что инфляционные ожидания россиян все еще остаются на высоком уровне, хотя и назвала текущий показатель 9,5% историческим минимумом.

    Ранее в пятницу Центробанк снизил ключевую ставку до 8,5%. В регуляторе пояснили, что приняли такое решение во многом из-за сильной дефляции по итогам августа. Это стало четвертым случаем понижения ключевой ставки за год.​

    Подробнее на РБК:

    http://www.rbc.ru/finances/15/09/2017/59bbc9029a79471f774efcc4?from=newsfeed

  • OT

    OT
    5 часов назад

    Вам бизнесменам предлагают самим бороться, самим обеспечиваться правовыми приемами борьбы, если конечно имеете возможности. При этом помните, что на всякое противостояние всегда найдется лом, а против лома ищите приемы

    Слава едро! Слава Медведевскому правительству! Слава местной власти!

  • гад жет

    гад жет
    5 часов назад

    Зашибись.

    Инфляция (обесценение национальных расчётных средств (нельзя назвать рубль валютой) ) как национальная политика .

    Покупаем (потребляем) меньше ,- это дефляция . Денег уходит больше ,- это инфляция . Набиулина - герой . Граждане РФ - (сами придумайте ).

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    гад жет

    Зашибись.

    Инфляция (обесценение национальных расчётных средств (нельзя назвать рубль валютой) ) как национальная политика .

    Покупаем (потребляем) меньше ,- это дефляция . Денег уходит больше ,- это инфляция . Набиулина - герой . Граждане РФ - (сами придумайте ).



    http://adelante178.livejournal.com/51832.html

    Учились хорошо, поставлены тоже)))

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