Лебеди на озере лотосов в Ивановке получили имена

Пара лебедей из Крыма, которая недавно поселилась на озере лотосов в селе Ивановка, обрела имена. Самца назвали Петром, а самку – Февронией, рассказал ИА «Амур.инфо» биолог Александр Титаренко.

«Подумали, что коль эти птицы будут жить в центре села, украшая таким образом его, надо дать им имена. Было предложено несколько вариантов, остановились на Петре и Февронии. Эти имена все поддержали», – говорит Александр Федорович.

В настоящее время лебеди уже освоились на озере. Вчера они несколько раз выходили на берег.

Сейчас Петр и Феврония не белые, а серого цвета, поскольку еще молодые. Побелеть они должны, когда подрастут.

Идея поселить на озере с лотосами в Ивановке лебедей появилась летом 2017 года. Птиц купили в Крыму за 30 тысяч рублей, причем деньги собирали «всем миром». Для птиц на озере построили плавучий домик.

Самолет с лебедями приземлился на амурской земле в начале сентября. Некоторое время птицы находились на адаптации в отдельном помещении, а 9 сентября их выпустили на озеро.