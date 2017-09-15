Полиции пришлось успокоить разгулявшихся посетителей ночного заведения

В ночь на пятницу, 15 сентября, в Благовещенске произошел инцидент в одном из развлекательных заведений. Посетитель повредил имущество заведения и отказался возмещать ущерб.

Происшествие случилось в микрорайоне, в заведении на улице Кантемирова. Проблему не удалось урегулировать самостоятельно, поэтому представители заведения обратились в полицию.

В пресс-службе полиции Благовещенска сообщили, что вызов был в 06:05. Сотрудники выехали на место происшествия. Там они застали мужчину-нарушителя. В итоге инцидент был улажен, дебошир возместил ущерб и ушел. Руководство заведения писать заявление отказалось.