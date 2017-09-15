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15 сентября 2017, 14:26 4

Полиции пришлось успокоить разгулявшихся посетителей ночного заведения

Полиции пришлось успокоить разгулявшихся посетителей ночного заведения

В ночь на пятницу, 15 сентября, в Благовещенске произошел инцидент в одном из развлекательных заведений. Посетитель повредил имущество заведения и отказался возмещать ущерб.

Происшествие случилось в микрорайоне, в заведении на улице Кантемирова. Проблему не удалось урегулировать самостоятельно, поэтому представители заведения обратились в полицию.

В пресс-службе полиции Благовещенска сообщили, что вызов был в 06:05. Сотрудники выехали на место происшествия. Там они застали мужчину-нарушителя. В итоге инцидент был улажен, дебошир возместил ущерб и ушел. Руководство заведения писать заявление отказалось.

Просмотров всего: 3559

#происшествия

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Комментарии
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  • Лаконика

    Лаконика
    13 часов назад



    Полиции пришлось успокоить...



    Валерьянки накапали?

  • inoy

    inoy
    13 часов назад

    не Медведица ли это ???

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    11 часов назад

    Мля! Ребята! Какой же тупой этот чувак! Если ты не согласен возмещать ущерб, то заведение вправе подать в суд....а там уже возмещай! Полиция должна выезжать только в том случае, если вы деретесь; продолжаете крушить имущество или угрожаете иным лицам!!! Что за бред! Лохи...

  • гад жет

    гад жет
    10 часов назад

    ПшёлТы

    Мля! Ребята! Какой же тупой этот чувак! Если ты не согласен возмещать ущерб, то заведение вправе подать в суд....а там уже возмещай! Полиция должна выезжать только в том случае, если вы деретесь; продолжаете крушить имущество или угрожаете иным лицам!!! Что за бред! Лохи...



    вообще то всё не совсем так .

    В гадюшнике наливают , пока клиент не "отьедет" , потом ,- пьяный клиент всегда неправ . Точка .

    По звонку "02" -УБИВАЮТ" - едет группа , и если клиент упирается , то вот она ЗАЯВА , а если нет - то нет , никто не звонил ничё не знаем (ШУТКА)

    Выезжать обязаны . А Задержать - это только по законам с позволения адвокатов .

    Так вот полночи и веселятся .

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