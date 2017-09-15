До 23 градусов тепла и почти без дождя: прогноз погоды в Приамурье на 16 сентября

Фото: instagram (@umawik1905)

В Амурской области 16 сентября ожидается переменная облачность, ночью местами по северо-западным районам, днем в отдельных районах области пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 7…12 градусов, местами по северу – плюс 1…6. Днем термометры покажут плюс 18…23 градуса, местами в дожде – плюс 11…16 градусов. В Благовещенске в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 9...11 градусов, днем – плюс 19...21 градус, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL