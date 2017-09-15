Открытие «Амурской осени» и спортивные мероприятия: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске пройдет много спортивных мероприятий: «Кросс–2017», соревнования по стрельбе из лука, чемпионат по картингу, соревнования по функциональному многоборью и другое. Кроме того, в городе состоится открытие фестиваля кино и театра «Амурская осень». Амур.инфо рассказывает, какие мероприятия состоятся в эти выходные дни.

Суббота, 16 сентября

В 10:00 на площади Ленина в рамках проведения традиционного городского спортивно-массового мероприятия «Кросс–2017», стартует промо-акция под девизом «Проверь себя, сдай нормы ГТО!». В рамках акции все желающие смогут ознакомиться с нормативами по сдаче норм ГТО с учетом возрастной группы, а также проверить свои силы в следующих тестах: подтягивание, пресс, упражнение на гибкость, отжимание, прыжок с места, рывок гири. А уже в 11:00 начнется сам «Кросс–2017».

В 11:00 на цокольном этаже АОДНТ состоится открытое первенство города Благовещенска по стрельбе из спортивного лука «Стрелы Совы». В мероприятии примет участие около 30 спортсменов из Благовещенска, Белогорска и Хабаровска в возрасте от 9 до 50 лет.

В 13:30 детская студия «УхТы!шкины затеи» приглашает детей в возрасте от 6 до 10 лет на квест «Тайны чудесной комнаты», который пройдет в Амурской областной детской библиотеке.

В 16:00 на спортивной площадке Городского парка культуры и отдыха пройдут соревнования по пляжному волейболу. Участие в соревнованиях по пляжному волейболу может принять любой желающий.

В 18:00 возле ОКЦ начнется звездная дорожка гостей «Амурской осени». А в 19:00 в самом Общественно-культурном центре состоится торжественная церемония открытия фестиваля кино и театра.

Амурский областной краеведческий музей в 11:00 и 14:00 приглашает на занятия в музейной изостудии «Новые имена» для детей 5-7 лет. В 13:00 здесь же начнется интерактивное мероприятие «Как одевались наши бабушки», а в 15:00 пройдет обзорная экскурсия по залам музея. С 10:00 до 18:00 будут работать интерактивные зоны в залах музея.

В рамках проекта «Культурный город на набережной» у Триумфальной арки с 18:00 до 20:00 свои работы в технике spray paint art выставит Евгений Савин; с 18:00 до 20:30 здесь же будет работать «Аллея мастеров»; с 18:00 до 19:00 выступит оркестр ГДК. У ротонды с 16:00 до 18:00 состоится благотворительная акция «Обними собаку, подари ребенку жизнь» в помощь больному ребенку Вячеславу Сараеву; с 18:00 до 19:00 выступят творческие коллективы ЦДШИ. В переулке Уралова с 18:00 до 20:00 пройдет городская акция «Всем на свете нужен дом».

Воскресенье, 17 сентября

В 11:00 на картодроме «Юбилейный» на 7 километре Новотроицкого шоссе состоится чемпионат Амурской области по картингу.

В 11:00 областная детская библиотека приглашает на мастер-класс по росписи футболок. На мастер-класс необходимо принести с собой белую футболку или другой атрибут одежды белого цвета. Для творчества предоставляются все необходимые материалы и оборудование.

В 17:00 в ГДК состоится премьера комедии в одном действии «Квартирный вопрос» театра-студии «Демиурги».

В областной филармонии в 18:00 пройдет творческий вечер Дмитрия Дюжева. Артист и гость «Амурской осени» будет читать главы из романа «Евгений Онегин».

В ОКЦ в рамках фестиваля «Амурская осень» покажут комедию «Любовь и голуби». Начало в 18:00.

В 19:00 в Центре эстетического воспитания детей начнется творческий вечер Ольги Остроумовой, гостьи «Амурской осени».

В рамках проекта «Культурный город на набережной» у бронекатера с 18:00 до 20:30 будет работать «Читающий бульвар». У Триумфальной арки с 18:00 до 20:00 свои работы в технике spray paint art выставит Евгений Савин; с 18:00 до 20:30 здесь же будет работать «Аллея мастеров»; с 18:00 до 20:00 тут проведут интеллектуальную игру «Поднебесные вечера». У ротонды с 17:30 до 18:30 выступит духовой оркестр ГДК; с 18:30 до 19:30 здесь же состоится выступление вокального ансамбля «Россияночка».

Амурский областной краеведческий музей приглашает на несколько мероприятий. Так в 11:00 и 14:00 здесь проведут занятия музейной изостудии «Новые имена» для детей 8-11 лет. В 12:00 начнется квест «В поисках музейных сокровищ». В 15:00 обзорная экскурсия по залам музея и в это же время начнется занятие в школе актёрского мастерства в рамках проекта «Театр+музей». А с 10:00 до 18:00 будут работать интерактивные зоны в залах музея.

Суббота и воскресенье, 16 и 17 сентября

Амурская областная научная библиотека приглашает на книжную выставку «Амурский тигр – сокровище дальневосточной тайги». В материалах выставки – всё о редком хищнике дальневосточной тайги – амурском тигре и посвящённом ему празднике.

16 и 17 сентября в спорткомплексе «Юность» пройдет первенство города Благовещенска по кикбоксингу среди школьников. В мероприятии примет участие около 200 человек из Благовещенска, Райчихинска, Прогресса, а также спортсмены из Благовещенского и Тамбовского районов. Парад открытия турнира пройдет 16 сентября в 11:00.

Также оба выходных дня в 10:00 на стадионе «Юность» пройдут соревнования по функциональному многоборью Amur Athlete Challenge среди лучших атлетов Дальнего Востока. В этом году мужчины и женщины сразятся в категориях 40+, профессионалы и новички. В мероприятии примут участие спортсмены из Благовещенска, Белогорска, Тынды, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Находки.

Кроме того, в пригородной зоне пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень». Парад открытия соревнований 15 сентября в 15:00. В соревнованиях примут участие около 200 человек в возрасте от 7 до 75 лет из городов Благовещенск, Свободный, Белогорск и из Благовещенского района. В первый день соревнований ориентирование пройдет по выбору, во второй и третий день – в заданном направлении. 15 сентября в 15:00 соревнования пройдут в районе лыжной базы «На Моховой»; 16 сентября в 13:00 соревнования пройдут в районе лыжной базы «Динамо»; 17 сентября в 11:00 соревнования пройдут в районе озера Песчаное Благовещенского района.

В 11:00 стартует третий этап чемпионата Амурской области по стендовой стрельбе, дисциплина – компакт-спортинг. Место проведения – стрельбище Амурского регионального отделения ДОСААФ России на 14-м километре Новотроицкого шоссе. Торжественное открытие состоится 16 сентября.

Помимо этого, в выходные пройдет первенство города Благовещенска по кикбоксингу среди школьников. 16 сентября старт в 11:00, 17 сентября – в 10:00.

Желающие занять свое свободное время просмотром фильмов на большом экране могут сходить в городские кинотеатры на следующие картины: «Эмоджи фильм», «Мульт в кино. Выпуск № 58», «Удача Логана», «Напарник», «мама!», «В гостях у Элис», «Оно», «Дозор джунглей», «Гоголь: начало», «Твоё имя», «Бабушка лёгкого поведения», «Статус Брэда», «Телохранитель киллера», «Про любовь: только для взрослых», «Клаустрофобия», «Квест», «Тайна семи сестёр», «Секс-трип», «Брюс Ли: рождение дракона». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».