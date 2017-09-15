Горячая вода вернется во все благовещенские дома

Сами гидравлические испытания магистральных сетей проходили 11-12 сентября. Необходимые отключения распределительных сетей по всему городу проводили в первый день, во второй – энергетики произвели опрессовку магистральных тепловых сетей. Давление в трубах повышали на четверть.

После проверки магистральных сетей энергетики приступили к ремонту внутри станции. Провести работы можно было только при полной остановке теплосетей.

15 сентября энергетики Благовещенской ТЭЦ начали заполнение тепломагистралей специально подготовленной водой, после чего приступят к ее подогреву. Районы Благовещенска подключать к горячему водоснабжению будут поочередно. К 20 часам горячая вода должна появиться во всех благовещенских домах.