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15 сентября 2017, 13:35 5

Горячая вода вернется во все благовещенские дома

Горячая вода вернется во все благовещенские дома

Благовещенская ТЭЦ завершила гидравлические испытания. Порывов трубопроводов не обнаружено, тепловые сети к зиме подготовлены. Горячую воду обещают вернуть в дома горожан к 20 часам 15 сентября.

Сами гидравлические испытания магистральных сетей проходили 11-12 сентября. Необходимые отключения распределительных сетей по всему городу проводили в первый день, во второй – энергетики произвели опрессовку магистральных тепловых сетей. Давление в трубах повышали на четверть.

После проверки магистральных сетей энергетики приступили к ремонту внутри станции. Провести работы можно было только при полной остановке теплосетей.

15 сентября энергетики Благовещенской ТЭЦ начали заполнение тепломагистралей специально подготовленной водой, после чего приступят к ее подогреву. Районы Благовещенска подключать к горячему водоснабжению будут поочередно. К 20 часам горячая вода должна появиться во всех благовещенских домах.

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#ЖЗЛ

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    13 часов назад

    А что, могла вернутся не во все?

  • Cristal

    Cristal
    13 часов назад

    Дома вода уже в 8 утра была теплой. А на работе в центре города до сих пор холодная.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    12 часов назад

    Сегодня будет помывка. Но как же в пятницу не бухнуть? Мыться или бухать? - Дилемма. А, лучше быть естественным и пахнуть собой и не обламываться в удовольствиях, верно же, земляки?

  • specc

    specc
    12 часов назад

    Интересно, почему данные работы нельзя проводить по теплу, а не ждать первых заморозков? Всё лето отключали воду, чего-то латали-чинили. Весна, лето и осень проходят в отключениях воды (полностью и горячая) для чего?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    12 часов назад

    specc

    Интересно, почему данные работы нельзя проводить по теплу, а не ждать первых заморозков? Всё лето отключали воду, чего-то латали-чинили. Весна, лето и осень проходят в отключениях воды (полностью и горячая) для чего?



    чтоб были трудности, их успешно преодолеть, увидеть героев и получить чувство полноты жизни.

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