Горячая вода вернется во все благовещенские дома
Благовещенская ТЭЦ завершила гидравлические испытания. Порывов трубопроводов не обнаружено, тепловые сети к зиме подготовлены. Горячую воду обещают вернуть в дома горожан к 20 часам 15 сентября.
Сами гидравлические испытания магистральных сетей проходили 11-12 сентября. Необходимые отключения распределительных сетей по всему городу проводили в первый день, во второй – энергетики произвели опрессовку магистральных тепловых сетей. Давление в трубах повышали на четверть.
После проверки магистральных сетей энергетики приступили к ремонту внутри станции. Провести работы можно было только при полной остановке теплосетей.
15 сентября энергетики Благовещенской ТЭЦ начали заполнение тепломагистралей специально подготовленной водой, после чего приступят к ее подогреву. Районы Благовещенска подключать к горячему водоснабжению будут поочередно. К 20 часам горячая вода должна появиться во всех благовещенских домах.
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