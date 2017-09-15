Вынесен приговор благовещенцу, ограбившему «Дом денег» с канцелярским ножом

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Благовещенский городской суд вынес приговор 27-летнему жителю областного центра. Мужчина в марте ограбил офис микрокредитной компании «Дом денег». При этом он был вооружен канцелярским ножом.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 25 марта. Горожанин пошел на преступление, испытывая материальные трудности. Он похитил деньги в одном из офисов «Дома денег» в Благовещенске, угрожая канцелярским ножом сотруднице. Добычей злоумышленника стали более 30 тысяч рублей.

По информации пресс-службы Благовещенского городского суда, в судебном заседании горожанин свою вину признал полностью, однако от дачи показаний отказался.

Суд с учетом всех обстоятельств, в том числе того, что мужчина добровольно возместил причиненный им ущерб, приговорил его к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев. Срок горожанин будет отбывать в исправительной колонии общего режима.