Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость Следующая новость
15 сентября 2017, 12:54 1

Вынесен приговор благовещенцу, ограбившему «Дом денег» с канцелярским ножом

Вынесен приговор благовещенцу, ограбившему «Дом денег» с канцелярским ножом
Фото: nabludatel.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор 27-летнему жителю областного центра. Мужчина в марте ограбил офис микрокредитной компании «Дом денег». При этом он был вооружен канцелярским ножом.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 25 марта. Горожанин пошел на преступление, испытывая материальные трудности. Он похитил деньги в одном из офисов «Дома денег» в Благовещенске, угрожая канцелярским ножом сотруднице. Добычей злоумышленника стали более 30 тысяч рублей.

По информации пресс-службы Благовещенского городского суда, в судебном заседании горожанин свою вину признал полностью, однако от дачи показаний отказался.

Суд с учетом всех обстоятельств, в том числе того, что мужчина добровольно возместил причиненный им ущерб, приговорил его к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев. Срок горожанин будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Просмотров всего: 767

#закон #криминал #происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Тамбовском районе выгорела половина двухквартирного жилого дома

вчера, 20:07
Происшествия

У находившегося в федеральном розыске райчихинца нашли 200 граммов гашишного масла
Происшествия

Грузовик с песком перевернулся в Тамбовском районе
Общество 13

Амурские предприниматели: наш бизнес кошмарят, как в 90-е