Половина жалоб амурчан на некачественную воду подтвердилась

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Всего по итогам жалоб амурчан на некачественное водоснабжение проверки назначили в 222 домах. За две недели исследования провели в 217 домах. Пробы брали на вводе в дом и из кранов потребителей. Промежуточные итоги озвучили на совещании в правительстве Амурской области.

Результаты исследований по всем отобранным пробам пока не готовы. По тем, что имеются, итог такой: требованиям по качеству воды соответствуют 110 проб на вводе в дом, 104 внутри домов по холодной воде и 85 по горячей. Несоответствие качеству выявили в 29 случаях на вводе в дома. Этим вопросом предстоит заняться ресурсоснабжающей организации. В 88 домах отрицательные качества вода приобретает, попадая уже во внутридомовые сети. Несоответствия обнаружили в 35 пробах холодной и 53 пробах горячей воды.

В случаях, где выявили несоответствие качества горячей воды уже внутри дома, еще предстоит выяснить источник загрязнения. На совещании предположили, что причин загрязнения может быть две: водонагреватель или внутридомовые сети. Для начала управляющим компаниям предстоит провести механическую очистку водонагревателей. После этого снова возьмут пробы и выяснят, в чем причина. Если это внутридомовые сети – проведут их промывку.

По адресам, где несоответствия выявили по холодной воде, управляющие компании обязали к 22 сентября провести промывку внутридомовых сетей и после этого снова отобрать пробы воды для анализа.

Руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова отметила, что далеко не все управляющие компании исполняют свои обязанности и проводят профилактическую работу. За две недели, которые прошли после первого совещания, на согласование программы производственного контроля в управление Роспотребнадзора обратилась только одна управляющая компания. Между тем, Ольга Курганова отметила, что составление таких программ – обязанность «управляек». Также компании обязаны проводить проверку качества воды и промывку внутридомовых сетей. Эти услуги входят в тариф, который оплачивает население.

Деятельность органов местного самоуправления сейчас проверяет прокуратура. Власти должны контролировать качество услуг: проводить проверки и публиковать результаты. Результаты проверки прокуратуры огласят в конце сентября, но уже сейчас нарушения выявили 16 прокуроров на местах. Об этом сообщил на совещании прокурор Амурской области Руслан Медведев. В черный список попали Райчихинск, Свободный, Тында и ряд районов Приамурья.

22 сентября будут готовы результаты анализов по всем заявленным адресам, подвести итог и озвучить решения в амурском правительстве обещают к 6 октября.

Первое масштабное совещание с участием всех ведомств, управляющих компаний и самих жильцов в правительстве региона прошло 28 августа. Поводом стали обращения амурчан, которые поступили в социальных сетях. Только в Инстаграм за двое суток поступило 250 жалоб на качество. Большая часть из них касалась Благовещенска. Также жалобы были на воду в Белогорске, Свободном, Райчихинске, Магдагачи, Тамбовском, Серышевском, Благовещенском и Мазановском районах.