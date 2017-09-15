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15 сентября 2017, 12:35 1

В амурскую колонию пытались провести алкоголь, спрятав его в бампере автомобиля

В амурскую колонию пытались провести алкоголь, спрятав его в бампере автомобиля
Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области

Сотрудники исправительной колонии № 3 Приамурья пресекли попытку передачи алкоголя на режимную территорию. Спиртосодержащую жидкость злоумышленники замаскировали, спрятав в бампере автомобиля.

Провезти в колонию бутылки с алкоголем пытались внутри бампера кустарного производства, приваренного к раме автомобиля. Машина прибыла в колонию на ремонт. Всего сотрудники изъяли три пластиковые полуторалитровые бутылки, содержащие прозрачную жидкость с характерным запахом спирта, и стеклянную тару с алкоголем заводского производства – в количестве трех штук. Найти «тайник» помогла служебная собака.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    14 часов назад

    Пытались провеСти? Под ручку? Это был ходячий алкоголь? Или всё же провеЗти? Грамотеи...

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