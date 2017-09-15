На реке Зее опробовали, как будут доставляться грузы для строительства Амурского ГПЗ

Фото: пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области

На реке Зее запустили барже-буксирный состав из четырех груженых барж. Таким образом специалисты оценили возможность доставки по реке грузов для строительства Амурского ГПЗ.

Запуск провели на участке Зеи от устья реки до 212-го километра. Четыре баржи были загружены песком. Суммарная масса всего состава достигла более 3,5 тысячи тонн, его длина – 250 метров.

Ранее на этом участке Зеи были проведены дноуглубительные работы – для обеспечения безопасных условий судоходства. Также проведены установка и перестановка береговых знаков, всего на этом участке было установлено более 370 знаков.

Данный участок относился ко 2-й категории, при которой не допускается движение судов в темное время. Однако с 1 сентября он был переведен в 1-ю категорию – «освещаемую». Установлены буи с подсветкой, береговые знаки, что позволит осуществлять движение судов без ограничения по времени суток.

Тестовому запуску предшествовало совещание. В нем принял участие, в частности, министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло. Провел совещание генеральный директор ЗАО «Торговый порт Благовещенск» Николай Беляев.

Присутствующие обсудили логистические схемы и концепцию барже-буксирной доставки крупногабаритного тяжеловесного оборудования по рекам Амур и Зея на причал Амурского ГПЗ.

Старт завоза оборудования для строительства завода запланирован на 2018 год, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

«Доставляться оборудование на Амурский ГПЗ будет различными способами – и автотранспортом, и поездами, и речными путями. Сегодня мы присутствовали на тестировании речной доставки грузов. Амурский ГПЗ – крупнейший в России, реализация этого проекта даст толчок для социально-экономического развития не только Амурской области, но и всего Дальнего Востока», – отметил министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.

Амурский ГПЗ строят в районе Свободного Амурской области. Он должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность составляет 42 миллиарда кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллиардов кубометров в год.