Инвестиции в создание метанолового завода в Сковородине оценили в 44,3 миллиарда рублей
Минвостокразвития и ОАО «Технолизинг» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производства метанола в Сковородине. Документ был подписан в ходе Восточного экономического форума. В соответствии с ним инвестиции в реализацию проекта составят 44,3 миллиарда рублей, передает «Интерфакс – Дальний Восток».
Между тем ранее сообщалось, что строительство метанолового завода в Сковородине оценивается в 37,5 миллиарда рублей.
Проект завода предполагает создание 234 рабочих мест. Его мощность должна составить 1 миллион тонн в год. Выход на проектную мощность завода запланирован уже на 2018 год. Налоговые поступления от производства должны составить 10 миллиардов рублей за 10 лет.
Кроме того, как сообщало Амур.инфо, метаноловый завод в Сковородине включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на Дальнем Востоке, который утвердило правительство РФ.
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