Инвестиции в создание метанолового завода в Сковородине оценили в 44,3 миллиарда рублей

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Между тем ранее сообщалось, что строительство метанолового завода в Сковородине оценивается в 37,5 миллиарда рублей.

Проект завода предполагает создание 234 рабочих мест. Его мощность должна составить 1 миллион тонн в год. Выход на проектную мощность завода запланирован уже на 2018 год. Налоговые поступления от производства должны составить 10 миллиардов рублей за 10 лет.

Кроме того, как сообщало Амур.инфо, метаноловый завод в Сковородине включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на Дальнем Востоке, который утвердило правительство РФ.