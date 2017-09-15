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15 сентября 2017, 11:27 8

Инвестиции в создание метанолового завода в Сковородине оценили в 44,3 миллиарда рублей

Инвестиции в создание метанолового завода в Сковородине оценили в 44,3 миллиарда рублей
Фото: 29.ru

Минвостокразвития и ОАО «Технолизинг» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производства метанола в Сковородине. Документ был подписан в ходе Восточного экономического форума. В соответствии с ним инвестиции в реализацию проекта составят 44,3 миллиарда рублей, передает «Интерфакс – Дальний Восток».

Между тем ранее сообщалось, что строительство метанолового завода в Сковородине оценивается в 37,5 миллиарда рублей.

Проект завода предполагает создание 234 рабочих мест. Его мощность должна составить 1 миллион тонн в год. Выход на проектную мощность завода запланирован уже на 2018 год. Налоговые поступления от производства должны составить 10 миллиардов рублей за 10 лет.

Кроме того, как сообщало Амур.инфо, метаноловый завод в Сковородине включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на Дальнем Востоке, который утвердило правительство РФ.

Просмотров всего: 412

#производство #Сковородино #строительство #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • krasnova

    krasnova
    15 часов назад

    если в СковородинЕ будет завод, тогда кинЕ будут показывать Матильду

  • Однолюб

    Однолюб
    15 часов назад

    будем сидеть в кине в зеленом пальте с трубкой во рте

  • Slon

    Slon
    14 часов назад

    Господа Амурцы, успокойтесь!

  • крымчанин

    крымчанин
    8 часов назад

    Превращают Амурскую область в химическую помойку,230 чел будут получать по 15000 р, а воздух, реки, сельхозпродукты ,дикоросы будут загажены ядом и благодаря этому кучка буржуев будет жировать прячась по заграницам

  • крымчанин

    крымчанин
    8 часов назад

    Серьезнейшей экологической проблемой стали отходы промышленного производства метанола. Вы уже знаете, какой вред они наносят окружающей среде. В настоящее время делаются попытки уменьшить количество отходов, загрязняющих окружающую среду. С этой целью разрабатываются и устанавливаются сложнейшие фильтры, строятся дорогостоящие очистные сооружения и отстойники. Но практика показывает, что они хоть и снижают опасность загрязнения, все-таки не решают проблему. Известно, что даже при самой совершенной очистке, включая биологическую, все растворенные минеральные вещества и до 10% органических загрязняющих веществ остаются в очищенных сточных водах. Воды такого качества могут стать пригодными для потребления только после многократного разбавления чистой водой.

  • vertex

    vertex
    8 часов назад

    крымчанин

    Превращают Амурскую область в химическую помойку,230 чел будут получать по 15000 р, а воздух, реки, сельхозпродукты ,дикоросы будут загажены ядом и благодаря этому кучка буржуев будет жировать прячась по заграницам



    + много. Амурская область - здесь творят свои делишки заезжие гастролеры себе на карман, они и их дети здесь жить не собираются.

  • kwazar.777782

    kwazar.777782
    5 часов назад

    То возмущения, что ничего не строится люди с области едут на Запад, то возмущения, что строят (но будет грязно)... Так и Ваша машина, стоящая у Вас в гараже (конечно, если он есть) опасна и вредна для здоровья. Средства в бюджет региона просто так с неба не упадут - это надо понимать. Все западные регионы (доноры) просто завалены пром. Производствами и ничего - люди едут (города растут). Что называется - дело выбора каждого

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

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