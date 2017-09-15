Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость Следующая новость
15 сентября 2017, 11:08 1

Отопительный сезон частично начался в 3 районах и 2 городах Приамурья

Отопительный сезон частично начался в 3 районах и 2 городах Приамурья
Фото: uk-ri.ru

Отопительный сезон «захватывает» всё больше территорий Амурской области. Так, по состоянию на 15 сентября он частично начался в Шимановске, Тынде, Селемджинском, Зейском и Тындинском районах, говорится в сводке Амурского центра ГЗ и ПБ.

На остальных территориях Приамурья подходят к завершению плановые и капитальные ремонтные работы на котельных и тепловодопроводных сетях. Согласно графикам ведется завоз топлива.

Как сообщало Амур.инфо, Тында в этом году начала получать тепло одной из первых в Приамурье. Отопительный сезон здесь стартовал 13 сентября.

Просмотров всего: 1050

#ЖКХ

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Одисей

    Одисей
    15 часов назад

    когда в Благовещенске дадут тепло? С пн опять дожди

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Открытие «Амурской осени» и спортивные мероприятия: выходные в Благовещенске
Общество 4

Половина жалоб амурчан на некачественную воду подтвердилась

Общество 8

Почти полсотни домов в Благовещенске не прошли проверку качества водоснабжения
Общество 1

В Тынде начинается отопительный сезон