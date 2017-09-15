Отопительный сезон частично начался в 3 районах и 2 городах Приамурья

Фото: uk-ri.ru

Отопительный сезон «захватывает» всё больше территорий Амурской области. Так, по состоянию на 15 сентября он частично начался в Шимановске, Тынде, Селемджинском, Зейском и Тындинском районах, говорится в сводке Амурского центра ГЗ и ПБ.

На остальных территориях Приамурья подходят к завершению плановые и капитальные ремонтные работы на котельных и тепловодопроводных сетях. Согласно графикам ведется завоз топлива. Как сообщало Амур.инфо, Тында в этом году начала получать тепло одной из первых в Приамурье. Отопительный сезон здесь стартовал 13 сентября.

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#ЖКХ

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Александр Авдеев