«Крылья»: улыбчивой 5-летней девочке Свете ищут маму и папу

«Альфа-канал» продолжает рассказ о маленьких амурчанах, которые ищут маму и папу. Сегодня в рубрике «Крылья» – улыбчивая девочка Света. Ей пять лет, и она уже во всём любит быть первой. А ещё она настоящая помощница для воспитателя – сама оденется и поможет своим сверстникам.

В социальное учреждение Света попала несколько месяцев назад. Туда ее привезли из Архаринского района. Девочка быстро адаптировалась и начала активно общаться и с детьми, и с воспитателями.

«Девочка очень доброжелательная, самостоятельная. Она владеет всеми умениями и навыками, которые присущи для ее возраста. Она умеет одеваться сама, раздеваться. Очень аккуратно кушает за столом. Она обладает навыками этикета», – рассказала воспитатель Светлана Тарабаева.

С первого взгляда и не подумаешь, что такой миниатюрной и не очень разговорчивой девочке 5 лет. Дело в том, что у Светы – особенные потребности в развитии. В первую очередь ей нужна помощь в развитии речи.

«Работать с ней очень легко. В том плане, что она очень быстро входит в игру. Она очень хорошо взаимодействует со сверстниками. Она не агрессивная, дружелюбная, в какой-то мере проявляет активность, берёт инициативу на себя. Речь у нас хромает, поэтому будущим родителям нужно будет знать – здесь требуется помощь логопеда. Этот ребёнок со специальными потребностями в развитии, которые надо вдвойне удовлетворять», – отметила педагог-психолог Ирина Орлова.

Сейчас улыбчивой Свете не хватает простых объятий. Она очень нуждается в любви и заботе и готова своей нежностью и улыбкой поделиться с будущими мамой и папой. Желающие подарить девочке семью могут звонить по номеру 8(4162)200-249.