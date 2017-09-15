За поджог автомобиля и погром в магазине амурчанина оштрафовали на 50 тысяч рублей

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Штраф в 50 тысяч рублей за поджог и уничтожение чужого имущества амурчанин заплатил принудительно. Добровольно гасить долг мужчина не собирался. Появился у судебных приставов только после того, как они наложили арест на его расчетный счет. Оштрафовали амурчанина за два преступления.

Сначала мужчина вместе с товарищами разбил металлическими прутьями автомобиль знакомой им девушки. Этим они не ограничились и подожгли машину. Она выгорела до тла. Ущерб составил 250 тысяч рублей.

Во втором случае амурчане устроили погром в магазине. На преступление пошли, чтобы устранить конкурентов своего знакомого, занимающегося розничной продажей алкоголя. Металлическими прутами и обломками кирпичей мужчины разбили торговое и кассовое оборудование, а также мебель в одном из магазинов. Ущерб, который своими действиями нанесли предпринимателю, превысил 320 тысяч рублей.

Суд учел, что амурчанин ранее не был судим и возместил потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме, и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей. Но его гражданин оплатить не поспешил. Дождался, когда его расчетный счет арестовали, и только после этого явился к приставам с недостающей суммой.