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15 сентября 2017, 10:35 2

В Благовещенск доставили купола для храма Ксении Петербургской

В Благовещенск доставили купола для храма Ксении Петербургской
Фото: ksenia-hram.ru

На днях в Благовещенск фурой были доставлены в разобранном виде купола для строящегося храма Ксении Петербургской. Теперь предстоит их сборка. Специалисты говорят, что монтаж куполов займет примерно полтора месяца.

Ценный груз был привезен из города Трехгорный Челябинской области. Несколько раньше в Благовещенск приехали специалисты по сборке куполов. Сборка будет проходить на специальной площадке, сообщается на сайте храма.

«Колокола мы пока убрали в сторону, чтобы не мешались. С площадки счистили строительный мусор, отсыпали ее песком. Когда пришла фура и приступили к выгрузке, сразу оценили толщину металла и размеры конструкции – чувствуется надежность», – говорит помощник настоятеля храма по вопросам строительства Александр Курако.

Собирать будут одновременно большой и малый купола. «Диаметр большого купола – 14 метров. Это средний размер, собирали и больше, но работа кропотливая, полностью ручная», – отмечает специалист по металлоконструкциям Сергей Спринсьян.

По его словам, остается вопрос с подъемом большого купола. Если не получится найти подходящий кран, то конструкцию частично соберут на земле, затем поднимут и будут доделывать уже наверху.

Как сообщало Амур.инфо, полностью завершить строительство храма надеются в ноябре 2018 года. Сроки работ и внешний вид храма святой Ксении Петербургской зависят от пожертвований амурчан. В храме уже проводят регулярные молебны.

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#религия #строительство

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    13 часов назад

    золотые купола душу мою радуют

  • tt12blg

    tt12blg
    12 часов назад

    3.2

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