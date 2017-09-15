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15 сентября 2017, 10:18 23

В «зеленую папку» президента попал крик о помощи амурского инвалида

В «зеленую папку» президента попал крик о помощи амурского инвалида

В списке жалоб, оставленных президенту России во время прямой линии и попавших в известную «зеленую папку», оказалась жалоба амурского инвалида. Мужчина из Арсентьевки Михайловского района просил помощи у Владимира Путина. В 2012 году Юрий Сергеев попал под поезд и лишился левой руки и обеих ног. Главе государства мужчина рассказал о своей тяжелой жизни.

Последние пять лет жизнь Юрия Сергеева проходит ползком. Он работал путейцем в Тыгде и однажды решил перебраться через железнодорожные пути под поездом. Но состав тронулся, мужчина лишился одной руки и обеих ног.

Сейчас Юрию 34 года. И даже одной правой рукой он старается делать хоть что-то по дому. «Могу забить что-то, подколотить, где у меня хватает способностей и сил. Траву косил летом. Но это очень тяжело, все сидя», – поделился Юрий Сергеев. Старые половицы, местами неровные, мешают полноценно передвигаться. Однажды Юрий, тренируясь у специальных оборудованных в доме поручней, споткнулся и едва не сломал единственный коленный сустав. А учиться ходить, держать равновесие и привыкать к протезам мужчине больше негде. Скоро комната, где проходят тренировки, будет занята картофелем. В подполье овощи хранить невозможно – сыро. Урожай пропадет.

Ухаживает за сыном-инвалидом 66-летняя мать. Вода, печка, уборка – все на плечах Зинаиды Николаевны.

«Окна дуют, все законопачиваем, на пол не ступить. Зимой только в валенках ходить. Мне приходится на этом полу мыть его. Сейчас зима, начнет застывать. Начнет без конца спина ныть, то шею потяну от этого холода», – рассказала мать Юрия Сергеева Зинаида Сергеева.

За свои права, рассказывает Юрий, ему приходится бороться. Инвалид не раз обращался в министерство социальной защиты региона за материальной помощью – переложить ветхую печь, залатать дыры. Отстаивать пришлось даже право на протезирование. За четыре года протезы делали инвалиду дважды.

В августе поездку в Санкт-Петербург оплатил фонд социального страхования. Там Юрию наконец-то сделали удобный протез ноги. Теперь Юрий мечтает о протезировании руки, пока мышцы не атрофировались. Тогда мужчина сможет сесть за руль и будет более самостоятельным.

А еще амурчанину приходится отстаивать право на обучение. Юрий поступил на историко-филологический факультет БГПУ. Но недавно медико-социальная экспертиза сделала инвалиду новую программу реабилитации и решила, что в образовании он не нуждается.

«Факт тот, что я в институт поступил. По этой же ОПР мне отпротезировали одну ногу. По этой ОПР началось какое-то движение. А как это движение начиналось – это отдельная история. Это постоянные звонки, мониторинг. Это вот с утра и до вечера», – высказался Юрий.

Желание Юрия – перебраться в Благовещенск и получить работу, чтобы помогать дочкам и наладить личную жизнь. У мужчины есть девушка, которая вдохновила его на жизнь.

Со своими проблемами Юрий Сергеев обратился к президенту во время последней прямой линии. А уже в августе инвалиду позвонили из амурского правительства, пригласили на встречу. Но она пока не состоялась. Юрий надеется, что до следующей пресс-конференции с главой государства его проблемы решат и такие жизненно-важные вопросы смогут урегулировать на местном уровне без вмешательства сверху.

В тот же день, когда у амурчанина побывали журналисты «Альфа-канала», в Арсентьевку к Юрию Сергееву приехала комиссия из амурского правительства: министр социальной защиты, замминистра ЖКХ, чиновники администрации Михайловского района и глава местного сельсовета. Инвалид рассказал о своих проблемах и попросил помочь найти ему работу.

«По итогам поездки будут приглашены на рабочее совещание представители медико-социальной экспертизы, фонда социального страхования. Попробуем оказать ему помощь в трудоустройстве, насколько это возможно. Поэтому коллективно, мелкими шагами будем помогать этому человеку», – прокомментировала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.

«Дом его аварийным признать на сегодня, конечно, невозможно. Но к категории ветхих, конечно, можно отнести. Муниципалитету мы рекомендации дали – межведомственной комиссии выехать, подготовить заключение и дальше принять заключение о категории жилого помещения. Здесь однозначно нужно делать завалинки. Все-таки им зимовать в этом доме – утеплять его нужно однозначно, произвести подсыпку утеплителя на кровлю», – сказал заместитель министра ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

Кроме того, в четверг, 14 сентября, в правительстве Амурской области состоялось совещание, которое провела заместитель председателя регионального правительства Ольга Лысенко. В рабочей встрече приняли участие руководители и представители министерства социальной защиты, министерства спорта, управления занятости населения, фонда социального страхования и амурского бюро медико-социальной экспертизы. На нем обсудили, как можно помочь Юрию Сергееву. По результатам совещания принят ряд решений, касающихся ведомств, представители которых присутствовали на встрече. В каждом из них прорабатывают возможности возвращения амурчанина к активной жизни.

Просмотров всего: 5176

#жизнь #здоровье #зеленая папка Путина #российская власть

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    16 часов назад

    https://www.facebook.com/pocl.msk/videos/1009620539151278/?hc_ref=ARQ99hzwUIyB1Maa-oqSpSrhwLMwgJevggzW1UFqSdZwiEehdeV10I7tVuY9G8M_Q8s А некоторые могут надеяться только на себя. Ну и Ник Вуйчич - еще та мотивация, чтобы искать прежде силы в себе самом.

  • valentinoo

    valentinoo
    14 часов назад

    Да ладно. Не все обладают таким талантом и воспитанием как Ник Вуйчич. А что теперь всем нуждающимся писать в "Зеленую папку"? Какое внимание одному человеку! Все министерства в работе!

  • paravis

    paravis
    14 часов назад

    valentinoo

    Да ладно. Не все обладают таким талантом и воспитанием как Ник Вуйчич. А что теперь всем нуждающимся писать в "Зеленую папку"? Какое внимание одному человеку! Все министерства в работе!



    А что, нельзя писать? По каким критериям Вы разделяете одних от других?

    PS У Вас ножки-ручки целы? Да-нет?

  • гусеница

    гусеница
    14 часов назад

    Волшебная зеленая папка, ну что ж - хотя бы так решаются вопросы нуждающихся людей. Юрий молодец! Пусть это " зеленое" внимание властей поможет ему исправить свою жизнь к лучшему. Маме его - здоровья!

    С уважением.

  • ФИО

    ФИО
    14 часов назад

    paravis

    valentinoo

    Да ладно. Не все обладают таким талантом и воспитанием как Ник Вуйчич. А что теперь всем нуждающимся писать в "Зеленую папку"? Какое внимание одному человеку! Все министерства в работе!



    А что, нельзя писать? По каким критериям Вы разделяете одних от других?

    PS У Вас ножки-ручки целы? Да-нет?



    Дело не в том, можно или нельзя писать, а в том, что в области полно инвалидов. И раз после зеленой папки начали шевелиться в его сторону, значит перекинули свое внимание от других очередников, которым тоже нужна помощь. Бесит, когда после небрежного кивка ВВП, мол, разберитесь, чиновники начинают носиться как тараканы. Что за "повелеваю"? У нас правовое государство или монархия? Инвалидность никому не пожелаешь, но у мужика остались целы хотя бы рука и часть ноги. В интернете полно примеров, когда люди вообще остаются без рук и ног, но, проявляя немыслимую силу воли, приспосабливаются к жизни. Выше ссылка на видео, где мужик на коляске занимается строительством.

  • V.M.

    V.M.
    14 часов назад

    а я согласна с Гусей



    Юрий молодец! Пусть это " зеленое" внимание властей поможет ему исправить свою жизнь к лучшему. Маме его - здоровья!





    Может, и к кому-то еще



    в области, где полно инвалидов,



    Администрация области повернется лицом после этого пинка.

  • valentinoo

    valentinoo
    14 часов назад

    paravis

    valentinoo

    Да ладно. Не все обладают таким талантом и воспитанием как Ник Вуйчич. А что теперь всем нуждающимся писать в "Зеленую папку"? Какое внимание одному человеку! Все министерства в работе!



    А что, нельзя писать? По каким критериям Вы разделяете одних от других?

    PS У Вас ножки-ручки целы? Да-нет?



    А я не упрекаю того, кто писал.

    Это упрек нашим властям.

  • Терминатор

    Терминатор
    14 часов назад

    Грёбаный гибастос, чиновники ездили в село, да не укачало ли вас по дороге, да всё ли ладно с вашим мировосприятием, да не нуждается ли кто из вас в психологической помощи, да не сломали ли вы руки себе, ударив палец о палец?!

  • valentinoo

    valentinoo
    14 часов назад

    ФИО

    paravis

    valentinoo

    Да ладно. Не все обладают таким талантом и воспитанием как Ник Вуйчич. А что теперь всем нуждающимся писать в "Зеленую папку"? Какое внимание одному человеку! Все министерства в работе!



    А что, нельзя писать? По каким критериям Вы разделяете одних от других?

    PS У Вас ножки-ручки целы? Да-нет?



    Дело не в том, можно или нельзя писать, а в том, что в области полно инвалидов. И раз после зеленой папки начали шевелиться в его сторону, значит перекинули свое внимание от других очередников, которым тоже нужна помощь. Бесит, когда после небрежного кивка ВВП, мол, разберитесь, чиновники начинают носиться как тараканы. Что за "повелеваю"? У нас правовое государство или монархия? Инвалидность никому не пожелаешь, но у мужика остались целы хотя бы рука и часть ноги. В интернете полно примеров, когда люди вообще остаются без рук и ног, но, проявляя немыслимую силу воли, приспосабливаются к жизни. Выше ссылка на видео, где мужик на коляске занимается строительством.



    +1000

  • гад жет

    гад жет
    14 часов назад

    valentinoo

    Да ладно. Не все обладают таким талантом и воспитанием как Ник Вуйчич. А что теперь всем нуждающимся писать в "Зеленую папку"? Какое внимание одному человеку! Все министерства в работе!



    не вы ли , давеча , весь форум ступорили криками ?

  • Кузмичь

    Кузмичь
    13 часов назад

    а почему в Благовещенске не делают хорошие УДОБНЫЕ протезы, а обязательно надо ездить в Москву или Питер7

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    13 часов назад

    Кузмичьа почему в Благовещенске не делают хорошие УДОБНЫЕ протезы, а обязательно надо ездить в Москву или Питер7


    Да хотя бы заказывать здесь и не мотаться туда-сюда. Всё для людей

  • S kak $

    S kak $
    13 часов назад

    Кузмичь

    а почему в Благовещенске не делают хорошие УДОБНЫЕ протезы, а обязательно надо ездить в Москву или Питер7



    А почему в Благовещенске не делают айфоны? Почему нет метро? Почему здесь амурская осень, а не премия Оскар?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    13 часов назад

    S kak $
    Кузмичь

    а почему в Благовещенске не делают хорошие УДОБНЫЕ протезы, а обязательно надо ездить в Москву или Питер7



    А почему в Благовещенске не делают айфоны? Почему нет метро? Почему здесь амурская осень, а не премия Оскар?


    Да. Почему?

  • Vlad2

    Vlad2
    13 часов назад

    ольга лебедева

    S kak $

    Кузмичь

    а почему в Благовещенске не делают хорошие УДОБНЫЕ протезы, а обязательно надо ездить в Москву или Питер7



    А почему в Благовещенске не делают айфоны? Почему нет метро? Почему здесь амурская осень, а не премия Оскар?



    Да. Почему?


    Да патамушта мы подвесной мост строим, маленькую Венецию, подъемник в Натальино, да мало ли... и нипокладая рук!

    Чуть низабыл - купола вешать на церковь Ксении из Петербурга, вот.

  • mm_ПИМ

    mm_ПИМ
    9 часов назад

    Дай Бог ему терпения, а чиновникам мудрости и милосердия. Хотя сомневаюсь я в милосердии наших чинуш. Самому приходилось обращаться в Администрацию Президента РФ по поводу льгот на оплату КУ. Плевать им на это! Наши чиновники - наши враги!

  • Uran239

    Uran239
    6 часов назад

    Чинуши есть чинуши, но вот фестиваль "опавшие листья", жрёт определённую сумму бюджета города и области и не приносит никакой отдачи. Одни и те же престарелые лица, набившие оскомину на всевозможных телешоу, где выворачивают на изнанку всё, в том числе и нижнее бельё. Лучше бы эти деньги шли на больных и нуждающихся и тогда бы не приходилось, как в старые времена пускать шапку по кругу.

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Vlad2

    ольга лебедева

    S kak $

    Кузмичь

    а почему в Благовещенске не делают хорошие УДОБНЫЕ протезы, а обязательно надо ездить в Москву или Питер7



    А почему в Благовещенске не делают айфоны? Почему нет метро? Почему здесь амурская осень, а не премия Оскар?



    Да. Почему?


    Да патамушта мы подвесной мост строим, маленькую Венецию, подъемник в Натальино, да мало ли... и нипокладая рук!

    Чуть низабыл - купола вешать на церковь Ксении из Петербурга, вот.



    Заборы забыл. На набережной и в Первомайском парке. Заборы - наше фсё!



  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    5 часов назад

    Хмык
    Vlad2

    ольга лебедева

    S kak $

    Кузмичь

    а почему в Благовещенске не делают хорошие УДОБНЫЕ протезы, а обязательно надо ездить в Москву или Питер7



    А почему в Благовещенске не делают айфоны? Почему нет метро? Почему здесь амурская осень, а не премия Оскар?



    Да. Почему?


    Да патамушта мы подвесной мост строим, маленькую Венецию, подъемник в Натальино, да мало ли... и нипокладая рук!

    Чуть низабыл - купола вешать на церковь Ксении из Петербурга, вот.



    Заборы забыл. На набережной и в Первомайском парке. Заборы - наше фсё!





    Да уж точно. Всё в заборах. Слава Богу хоть не в колючей проволке.

  • Леонидова

    Леонидова
    5 часов назад

    ФИО

    paravis

    valentinoo

    Да ладно. Не все обладают таким талантом и воспитанием как Ник Вуйчич. А что теперь всем нуждающимся писать в "Зеленую папку"? Какое внимание одному человеку! Все министерства в работе!



    А что, нельзя писать? По каким критериям Вы разделяете одних от других?

    PS У Вас ножки-ручки целы? Да-нет?



    Дело не в том, можно или нельзя писать, а в том, что в области полно инвалидов. И раз после зеленой папки начали шевелиться в его сторону, значит перекинули свое внимание от других очередников, которым тоже нужна помощь. Бесит, когда после небрежного кивка ВВП, мол, разберитесь, чиновники начинают носиться как тараканы. Что за "повелеваю"? У нас правовое государство или монархия? Инвалидность никому не пожелаешь, но у мужика остались целы хотя бы рука и часть ноги. В интернете полно примеров, когда люди вообще остаются без рук и ног, но, проявляя немыслимую силу воли, приспосабливаются к жизни. Выше ссылка на видео, где мужик на коляске занимается строительством.



    В области полно инваидов без инвалидности. Деду 81 год, одинокий, ни льгот, ни осциальной помощи, ни назначенной помощницы - нет бумажки, значит не положено. А сколько таких?

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Безрукий задолбался каждый раз перед комиссией предъявлять, показывать и доказывать, что рука у него не отросла.

  • Светлана Карабанова

    Светлана Карабанова
    5 часов назад

    Боже мой...сколько испытаний приходится подчас проходить ребятам-инвалидам!

  • гад жет

    гад жет
    4 часа назад

    ольга лебедева





    Да уж точно. Всё в заборах. Слава Богу хоть не в колючей проволоке.


    и вышки . Вышки с пулемётами .

    И собачки )))

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