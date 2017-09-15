В «зеленую папку» президента попал крик о помощи амурского инвалида

В списке жалоб, оставленных президенту России во время прямой линии и попавших в известную «зеленую папку», оказалась жалоба амурского инвалида. Мужчина из Арсентьевки Михайловского района просил помощи у Владимира Путина. В 2012 году Юрий Сергеев попал под поезд и лишился левой руки и обеих ног. Главе государства мужчина рассказал о своей тяжелой жизни.

Последние пять лет жизнь Юрия Сергеева проходит ползком. Он работал путейцем в Тыгде и однажды решил перебраться через железнодорожные пути под поездом. Но состав тронулся, мужчина лишился одной руки и обеих ног.

Сейчас Юрию 34 года. И даже одной правой рукой он старается делать хоть что-то по дому. «Могу забить что-то, подколотить, где у меня хватает способностей и сил. Траву косил летом. Но это очень тяжело, все сидя», – поделился Юрий Сергеев. Старые половицы, местами неровные, мешают полноценно передвигаться. Однажды Юрий, тренируясь у специальных оборудованных в доме поручней, споткнулся и едва не сломал единственный коленный сустав. А учиться ходить, держать равновесие и привыкать к протезам мужчине больше негде. Скоро комната, где проходят тренировки, будет занята картофелем. В подполье овощи хранить невозможно – сыро. Урожай пропадет.

Ухаживает за сыном-инвалидом 66-летняя мать. Вода, печка, уборка – все на плечах Зинаиды Николаевны.

«Окна дуют, все законопачиваем, на пол не ступить. Зимой только в валенках ходить. Мне приходится на этом полу мыть его. Сейчас зима, начнет застывать. Начнет без конца спина ныть, то шею потяну от этого холода», – рассказала мать Юрия Сергеева Зинаида Сергеева.

За свои права, рассказывает Юрий, ему приходится бороться. Инвалид не раз обращался в министерство социальной защиты региона за материальной помощью – переложить ветхую печь, залатать дыры. Отстаивать пришлось даже право на протезирование. За четыре года протезы делали инвалиду дважды.

В августе поездку в Санкт-Петербург оплатил фонд социального страхования. Там Юрию наконец-то сделали удобный протез ноги. Теперь Юрий мечтает о протезировании руки, пока мышцы не атрофировались. Тогда мужчина сможет сесть за руль и будет более самостоятельным.

А еще амурчанину приходится отстаивать право на обучение. Юрий поступил на историко-филологический факультет БГПУ. Но недавно медико-социальная экспертиза сделала инвалиду новую программу реабилитации и решила, что в образовании он не нуждается.

«Факт тот, что я в институт поступил. По этой же ОПР мне отпротезировали одну ногу. По этой ОПР началось какое-то движение. А как это движение начиналось – это отдельная история. Это постоянные звонки, мониторинг. Это вот с утра и до вечера», – высказался Юрий.

Желание Юрия – перебраться в Благовещенск и получить работу, чтобы помогать дочкам и наладить личную жизнь. У мужчины есть девушка, которая вдохновила его на жизнь.

Со своими проблемами Юрий Сергеев обратился к президенту во время последней прямой линии. А уже в августе инвалиду позвонили из амурского правительства, пригласили на встречу. Но она пока не состоялась. Юрий надеется, что до следующей пресс-конференции с главой государства его проблемы решат и такие жизненно-важные вопросы смогут урегулировать на местном уровне без вмешательства сверху.

В тот же день, когда у амурчанина побывали журналисты «Альфа-канала», в Арсентьевку к Юрию Сергееву приехала комиссия из амурского правительства: министр социальной защиты, замминистра ЖКХ, чиновники администрации Михайловского района и глава местного сельсовета. Инвалид рассказал о своих проблемах и попросил помочь найти ему работу.

«По итогам поездки будут приглашены на рабочее совещание представители медико-социальной экспертизы, фонда социального страхования. Попробуем оказать ему помощь в трудоустройстве, насколько это возможно. Поэтому коллективно, мелкими шагами будем помогать этому человеку», – прокомментировала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.

«Дом его аварийным признать на сегодня, конечно, невозможно. Но к категории ветхих, конечно, можно отнести. Муниципалитету мы рекомендации дали – межведомственной комиссии выехать, подготовить заключение и дальше принять заключение о категории жилого помещения. Здесь однозначно нужно делать завалинки. Все-таки им зимовать в этом доме – утеплять его нужно однозначно, произвести подсыпку утеплителя на кровлю», – сказал заместитель министра ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

Кроме того, в четверг, 14 сентября, в правительстве Амурской области состоялось совещание, которое провела заместитель председателя регионального правительства Ольга Лысенко. В рабочей встрече приняли участие руководители и представители министерства социальной защиты, министерства спорта, управления занятости населения, фонда социального страхования и амурского бюро медико-социальной экспертизы. На нем обсудили, как можно помочь Юрию Сергееву. По результатам совещания принят ряд решений, касающихся ведомств, представители которых присутствовали на встрече. В каждом из них прорабатывают возможности возвращения амурчанина к активной жизни.