СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету

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Правительство Японии посоветовало гражданам держаться подальше от всего, что может быть похоже на обломки ракеты.

Военные отмечают, что пуск был осуществлен из окрестностей Пхеньяна. По их сведениям, ракета достигла высоты 770 километров и пролетела 3 700 километров.

«Интерфакс» пишет, что запуск ракеты не повлиял на радиационный фон в Приморском крае.