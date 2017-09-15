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15 сентября 2017, 09:58 29

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету
Фото: voiceofpeopletoday.com

15 сентября с территории КНДР была запущена баллистическая ракета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японские и южно-корейские СМИ. Ракета пролетела над территорией Японии и упала в 2 тысячах километров от острова Хоккайдо.

Правительство Японии посоветовало гражданам держаться подальше от всего, что может быть похоже на обломки ракеты.

Военные отмечают, что пуск был осуществлен из окрестностей Пхеньяна. По их сведениям, ракета достигла высоты 770 километров и пролетела 3 700 километров.

«Интерфакс» пишет, что запуск ракеты не повлиял на радиационный фон в Приморском крае.

Просмотров всего: 1247

#военные #Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • Цунай

    Цунай
    15 часов назад

    Это война.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    15 часов назад

    Корейцы не успокаиваются..

    Радиационный фон в приморье в норме, а на Курилах?

  • Shift

    Shift
    15 часов назад

    Цунай

    Это война.



    не..пока не война..

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    14 часов назад

    SoSeDkAКорейцы не успокаиваются..

    Радиационный фон в приморье в норме, а на Курилах?


    Да з-ли уже эти северные корейцы со своим жирножопым вожаком Ыном. На людей и радиацию ему насрать. Главное-чтоб не похудел.

  • Shift

    Shift
    14 часов назад

    ольга лебедева

    SoSeDkA

    Корейцы не успокаиваются.. Радиационный фон в приморье в норме, а на Курилах?



    Да з-ли уже эти северные корейцы со своим жирножопым вожаком Ыном. На людей и радиацию ему насрать. Главное-чтоб не похудел.


    про радиацию можно подробнее? где он ее повысил? и ссылку на источник, а не свои умозаключения..

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    14 часов назад

    Чё, прям над Японией ракета пролетела? Ну фсё, пора голифе гладить...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    14 часов назад

    Shift
    ольга лебедева

    SoSeDkA

    Корейцы не успокаиваются.. Радиационный фон в приморье в норме, а на Курилах?



    Да з-ли уже эти северные корейцы со своим жирножопым вожаком Ыном. На людей и радиацию ему насрать. Главное-чтоб не похудел.


    про радиацию можно подробнее? где он ее повысил? и ссылку на источник, а не свои умозаключения..


    Сам ищи ссылку с источником

  • Shift

    Shift
    14 часов назад

    ольга лебедева

    Shift

    ольга лебедева

    SoSeDkA

    Корейцы не успокаиваются.. Радиационный фон в приморье в норме, а на Курилах?



    Да з-ли уже эти северные корейцы со своим жирножопым вожаком Ыном. На людей и радиацию ему насрать. Главное-чтоб не похудел.


    про радиацию можно подробнее? где он ее повысил? и ссылку на источник, а не свои умозаключения..



    Сам ищи ссылку с источником


    ну и не хер тогда трындеть впустую...паникерша..

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    14 часов назад

    Shift

    ольга лебедева

    Shift

    ольга лебедева

    SoSeDkA

    Корейцы не успокаиваются.. Радиационный фон в приморье в норме, а на Курилах?



    Да з-ли уже эти северные корейцы со своим жирножопым вожаком Ыном. На людей и радиацию ему насрать. Главное-чтоб не похудел.


    про радиацию можно подробнее? где он ее повысил? и ссылку на источник, а не свои умозаключения..



    Сам ищи ссылку с источником


    ну и не хер тогда трындеть впустую...паникерша..



    Она не паникёр, она бдительная гражданка. Она же в Южной живёт - есть чего опасаться, первой под замес попадёт, ежели чего.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    14 часов назад

    удален

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    14 часов назад

    По их сведениям, ракета достигла высоты 770 километров и пролетела 3 700 километров.

    Это как??? Летела в дальнем космосе над Японией?

    *кто-то гонит...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    14 часов назад

    ольга лебедева

    Shift

    ольга лебедева

    Shift

    ольга лебедева

    SoSeDkA

    Корейцы не успокаиваются.. Радиационный фон в приморье в норме, а на Курилах?



    Да з-ли уже эти северные корейцы со своим жирножопым вожаком Ыном. На людей и радиацию ему насрать. Главное-чтоб не похудел.


    про радиацию можно подробнее? где он ее повысил? и ссылку на источник, а не свои умозаключения..



    Сам ищи ссылку с источником


    ну и не хер тогда трындеть впустую...паникерша..



    Вот и нехер тебе всех за дураков считать. Если сам даун, то и гордись.


    да не переживайте так, дадут япы с южанами северянам мяса и риса и Ын снова на полгода успокоится - тактика у него с отцом и дедом такая: торговать, чтоб денег не платить. Но ежели чего, то сразу накрывайтесь советским флагом и громко кричите: "Роща!" Северяне - они добрые, просто жизнь у них такая.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    14 часов назад

    Дмитрий1
    ольга лебедева

    Shift

    ольга лебедева

    Shift

    ольга лебедева

    SoSeDkA

    Корейцы не успокаиваются.. Радиационный фон в приморье в норме, а на Курилах?



    Да з-ли уже эти северные корейцы со своим жирножопым вожаком Ыном. На людей и радиацию ему насрать. Главное-чтоб не похудел.


    про радиацию можно подробнее? где он ее повысил? и ссылку на источник, а не свои умозаключения..



    Сам ищи ссылку с источником


    ну и не хер тогда трындеть впустую...паникерша..



    Вот и нехер тебе всех за дураков считать. Если сам даун, то и гордись.


    да не переживайте так, дадут япы с южанами северянам мяса и риса и Ын снова на полгода успокоится - тактика у него с отцом и дедом такая: торговать, чтоб денег не платить. Но ежели чего, то сразу накрывайтесь советским флагом и громко кричите: "Роща!" Северяне - они добрые, просто жизнь у них такая.


    Дима, тебя интересно читать. Ты бы уже сказки начал писать что ли. Ну , интересно пишешь, правда.

  • Перметрин

    Перметрин
    14 часов назад

    В дальнем..чтоб не сбили,окольным путем летела.)))

  • Local

    Local
    14 часов назад

    У Ына дети есть? Чтобы династия не продолжилась.

    Чёта я уже с пиндосами согласен: пора завалить жирного клоуна. Ибо не с петардой играется.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    14 часов назад

    Shift
    ольга лебедева

    Shift

    ольга лебедева

    SoSeDkA

    Корейцы не успокаиваются.. Радиационный фон в приморье в норме, а на Курилах?



    Да з-ли уже эти северные корейцы со своим жирножопым вожаком Ыном. На людей и радиацию ему насрать. Главное-чтоб не похудел.


    про радиацию можно подробнее? где он ее повысил? и ссылку на источник, а не свои умозаключения..



    Сам ищи ссылку с источником


    ну и не хер тогда трындеть впустую...паникерша..


    Вот и нехер тогда всех за дураков считать.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    14 часов назад

    LocalУ Ына дети есть? Чтобы династия не продолжилась.

    Чёта я уже с пиндосами согласен: пора завалить жирного клоуна. Ибо не с петардой играется.


    Трое. Третий недавно вылупился. Пол не сообщают, держат в тайне.

  • Local

    Local
    14 часов назад

    Жаль. Детей жаль.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    14 часов назад

    LocalЖаль. Детей жаль.


    Да жирному никого не жаль. Двух своих родных братьев укокошил, чтоб не претендовали на трон. Что уж там обо всех других говорить.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    13 часов назад

    ольга лебедева

    Local

    Жаль. Детей жаль.



    Да жирному никого не жаль. Двух своих родных братьев укокошил, чтоб не претендовали на трон. Что уж там обо всех других говорить.


    Цари - они такие... Прежние в монастыри своих конкурентов ссылали, те мучились всю жизнь в одиноких кельях да в железных масках, а сейчас цивилизация с уклоном в гуманизм - карандаш в ухо и никаких долгих мучений.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    13 часов назад

    Local

    У Ына дети есть? Чтобы династия не продолжилась.

    Чёта я уже с пиндосами согласен: пора завалить жирного клоуна. Ибо не с петардой играется.



    Он не жирный, просто они пиво шибко уж любят, а оно у них на рисе варено, вот и распирает... А что пить кроме пива, когда итальянцы ему в продаже яхт отказали, коллекционные вина тоже на полпути взад вернули... не просто у них там, вся надежда на китайских друзей да приработок с угроз ракетами - япы с южными испугались, еды дали, те поели и подобрели, проголодались - снова ракету запустили, в обратку опять вереница грузовиков с едой...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    13 часов назад

    Дмитрий1
    ольга лебедева

    Shift

    ольга лебедева

    Shift

    ольга лебедева

    SoSeDkA

    Корейцы не успокаиваются.. Радиационный фон в приморье в норме, а на Курилах?



    Да з-ли уже эти северные корейцы со своим жирножопым вожаком Ыном. На людей и радиацию ему насрать. Главное-чтоб не похудел.


    про радиацию можно подробнее? где он ее повысил? и ссылку на источник, а не свои умозаключения..



    Сам ищи ссылку с источником


    ну и не хер тогда трындеть впустую...паникерша..



    Вот и нехер тебе всех за дураков считать. Если сам даун, то и гордись.


    да не переживайте так, дадут япы с южанами северянам мяса и риса и Ын снова на полгода успокоится - тактика у него с отцом и дедом такая: торговать, чтоб денег не платить. Но ежели чего, то сразу накрывайтесь советским флагом и громко кричите: "Роща!" Северяне - они добрые, просто жизнь у них такая.


    Да ладно если рис с мясом, а то 1млн.долларов в кач-ве гуманитарной помощи Южная Корея собирается подарить КНДР. Жирный им ракету, а южане млн.долларов в подарок. Ну не идиоты ли? А жирный класть на них хотел. Пока его не уничтожат, он не успокоится. Переговорам жирный не поддаётся.

  • Crasy

    Crasy
    13 часов назад

    Лично мне пофиг на обе Кореи и Японию

  • Crasy

    Crasy
    13 часов назад

    Мож Ын на московию ракету еще запустит.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    13 часов назад

    Crasy

    Мож Ын на московию ракету еще запустит.



    Кусать руку дающего??? Это что за стратегия такая?)))

  • Мановар

    Мановар
    13 часов назад

    Дмитрий1

    По их сведениям, ракета достигла высоты 770 километров и пролетела 3 700 километров.

    Это как??? Летела в дальнем космосе над Японией?

    *кто-то гонит...



    "При полёте по оптимальной траектории при межконтинентальной дальности ракета поднимается на высоту до тысячи и более километров[14] и при этом видна на радиолокаторах на очень большом расстоянии. Поэтому в реальных боевых условиях могут применяться более энергозатратные настильные траектории, высота апогея которых понижена до десятков километров." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    13 часов назад

    ольга лебедева

    Дмитрий1

    ольга лебедева

    Shift

    ольга лебедева

    Shift

    ольга лебедева

    SoSeDkA

    Корейцы не успокаиваются.. Радиационный фон в приморье в норме, а на Курилах?



    Да з-ли уже эти северные корейцы со своим жирножопым вожаком Ыном. На людей и радиацию ему насрать. Главное-чтоб не похудел.


    про радиацию можно подробнее? где он ее повысил? и ссылку на источник, а не свои умозаключения..



    Сам ищи ссылку с источником


    ну и не хер тогда трындеть впустую...паникерша..



    Вот и нехер тебе всех за дураков считать. Если сам даун, то и гордись.


    да не переживайте так, дадут япы с южанами северянам мяса и риса и Ын снова на полгода успокоится - тактика у него с отцом и дедом такая: торговать, чтоб денег не платить. Но ежели чего, то сразу накрывайтесь советским флагом и громко кричите: "Роща!" Северяне - они добрые, просто жизнь у них такая.



    Да ладно если рис с мясом, а то 1млн.долларов в кач-ве гуманитарной помощи Южная Корея собирается подарить КНДР. Жирный им ракету, а южане млн.долларов в подарок. Ну не идиоты ли? А жирный класть на них хотел. Пока его не уничтожат, он не успокоится. Переговорам жирный не поддаётся.


    Что такое 1кк долларов? Просто плевок на горячую печь. Ну и в душу товарищу Ыну. Не, разве что на них купить омаров и шампанского для генералитета, да и то - весьма скромненько... Вот если бы 700 фур с рисом и 200 вагонов с мясом - то это норм, как говорится - "на зубок" ))). И это, не ругайте южан, они мониторят российские СМИ - кабы чё не вышло... Как говорят наши африканские друзья, "не ругай крокодила, идя по лагуне").

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    13 часов назад

    Мановар

    Дмитрий1

    По их сведениям, ракета достигла высоты 770 километров и пролетела 3 700 километров.

    Это как??? Летела в дальнем космосе над Японией?

    *кто-то гонит...



    "При полёте по оптимальной траектории при межконтинентальной дальности ракета поднимается на высоту до тысячи и более километров[14] и при этом видна на радиолокаторах на очень большом расстоянии. Поэтому в реальных боевых условиях могут применяться более энергозатратные настильные траектории, высота апогея которых понижена до десятков километров." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0



    Ого! А мужики бензин экономят, чтоб до соседней деревни съездить.

  • draft

    draft
    11 часов назад

    http://www.bbc.com/russian/news-41276127

    Северная Корея опять запустила ракету над Японией 15 сент 2017

    https://ria.ru/world/20170915/1504809350.html

    Тиллерсон призвал Россию и Китай проявить нетерпимость к пускам ракет КНДР

    Обострение ситуации на Корейском полуострове 15.09.2017

    http://ru.espreso.tv/news/2017/09/06/voyna_s_kndr_budet_zabyrat_20_tysyach_chelovek_ezhednevno_amerykanskyy_general

    Война с КНДР будет забирать 20 тысяч человек ежедневно, - американский генерал 6 СЕНТЯБРЯ, 2017,

    Новая война на Корейском полуострове достигнет невиданного уровня разрушений и затмит 16 лет боевых действий на Ближнем Востоке

    Об этом заявил бригадный генерал запаса ВВС США Роб Гивенс, сообщает "Голос Америки".

    "Потери Северной Кореи будут ужасными. По оценкам, мы будем наносить Северу потерь в 20 000 человек ежедневно в течение конфликта", - пишет Гивенс.

    "Людей охватит "ужас" по мере того, как будут гибнуть и получать увечья тысячи людей. По некоторым оценкам, КНДР, только в Сеуле в первые дни конфликта сможет наносить урон в 20 000 человек ежедневно", - пишет военный.

    Гивенс отмечает, что американским военным, авиации и флоту придется иметь дело с хотя и устаревшими, но эффективными военными силами КНДР и населением, которое будет воспринимать войска США, как оккупантов.

    "Силы КНДР вероятно сравняют с землей большинство Сеула. Их подводные лодки способны топить корабли союзников. Спецназовцы КНДР наводнят территорию Южной Кореи. Они без разбора будут валить баллистическими ракетами по американским военным базам, возможно, дипломатических объектах в регионе. Они могут использовать биологическое и химическое оружие. Если они отчаются, могут использовать и ядерное оружие", - пишет военный эксперт.

    https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/09/14/a-south-korean-delegation-asks-washington-for-nuclear-weapons/

    A South Korean delegation asks Washington for nuclear weapons

    By Josh Rogin September 14

    Делегация Южной Кореи обратилась к Вашингтону за ядерным оружием

    http://www.bbc.com/russian/features-41274749

    Насколько серьезны угрозы Сеула убить Ким Чен Ына? Джон Нилссон-Райт

    Королевский институт международных отношений Chatham House 14 сентября 2017

    http://news.liga.net/articles/world/14811698-ubit_kima_mozhno_li_reshit_problemu_kndr_ustraniv_diktatora.htm

    Убить Кима: можно ли решить проблему КНДР, устранив диктатора 31.08.2017

    Южная Корея готовит спецподразделение по уничтожению Ким Чен Ына и закупает бомбы и ракеты для поражения бункеров и объектов ракетно-ядерной программы

    Уничтожение Ким Чен Ына уже около двух лет находится среди опций южнокорейских спецслужб - пишут СМИ Кореи и Японии.

    https://www.nytimes.com/2017/09/12/world/asia/north-south-korea-decapitation-.html?mcubz=3

    South Korea Plans ‘Decapitation Unit’ to Try to Scare North’s Leaders

    By CHOE SANG-HUNSEPT. 12, 2017

    На следующий день после того, как Северная Корея провела свой шестой - и, безусловно, самый мощный - ядерный тест в этом месяце, министр обороны Южной Кореи Сонг Юнг-му сказал депутатам в Сеуле, что «подразделение ликвидации», должно быть основано к концу года.

    Послание не был предназначено, чтобы буквально обезглавить северокорейских лидеров. Но это явно угрожающее сообщение, которое пытается отправить Южная Корея.

    Должностные лица обороны заявили, что подразделение может совершать трансграничные рейды с вертолетами и транспортными самолетами, которые могут проникать в Северную Корею ночью.

    Южная Корея в настоящее время представила три программы наращивания вооружений - Kill Chain; программа Корейской авиационной и противоракетной обороны; и инициатива «Массивное наказание и возмездие в Корее», в которую входит подразделение устранения.

    В рамках программы Kill Chain Южная Корея нацелена на обнаружение надвигающихся ракетных обстрелов из Северной Кореи и запуск упреждающих ударов.

    https://finance.yahoo.com/news/mattis-visit-weapons-tasked-us-111900820.html

    Mattis to visit weapons base tasked with US nuclear strategy 14, 2017

    Маттис посетит базу вооружений, которой поручена ядерная стратегия США 14 сентября 2017 года

    Поскольку Северная Корея делает успехи в своей ядерной программе, проводя самую мощную проверку еще в начале этого месяца, министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Маттис встретится с руководством стратегического командования США в четверг на военном объекте, который будет вести ядерную войну.

    https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/09/14/u-s-general-says-size-of-most-recent-north-korean-test-equates-to-a-hydrogen-bomb/

    U.S. general says size of most recent North Korean test ‘equates to’ a hydrogen bomb

    By Dan Lamothe September 14

    «У меня, стратегического командования США, есть способность к Соединенным Штатам сдерживать противника от нападения на Соединенные Штаты со стратегическим оружием», - сказал он. «Да, потому что они знают, что ответ будет разрушением всей их нации, и я думаю, что это дает мощный сдерживающий фактор».

    Комментарии Хайтена в интервью журналистам, путешествующим с министром обороны Маттисом, который на этой неделе посещает объекты ядерного оружия, так как напряженность в Северной Корее продолжает нарастать в результате ядерного испытания 29 августа, когда Пхеньян запустил Hwasong -12 баллистическую ракету над северной Японией.

    Хайтен предложил в четверг, что дебаты о сдерживании в Соединенных Штатах должны эволюционировать от 1550 ядерных боеголовок в соответствии с Договором о СНВ, который был подписал с Россией в 2010 году, с учетом других противников и других угроз, в том числе кибербезопасности.

    Генерал Джон Э. Хайтен, командующий стратегическим командованием США

    https://www.golos-ameriki.ru/a/us-pentagon-russia/3521966.html

    Сентябрь, 2016 Один из лидеров Пентагона назвал Россию главной угрозой для США

    Генерал ВВС Джон Э. Хайтен, выдвинутый президентом Бараком Обамой на пост главы Стратегического командования США, заявил в Сенате, что Россия и Китай представляют наибольшую угрозу для США, а Северная Корея и Иран – наиболее вероятную.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/План_«Кантокуэн»

    План «Кантокуэн» — разработанный в 1941 году план нападения Японии на СССР, увязанный с планом «Барбаросса» по срокам. После решающих достигнутых по плану «Барбаросса» успехов немецкой армии предусматривал разгром советских вооружённых сил на Дальнем Востоке СССР в течение полутора месяцев в августе — октябре 1941 года и оккупацию советского Дальнего Востока и Сибири. К началу августа 1941 года для осуществления этого плана в Маньчжурии и Корее была сосредоточена группировка японских войск в 850 тыс. чел. Объявление войны СССР было намечено на 10 августа 1941 года, после намеченного по плану «Барбаросса» захвата Москвы немецкой армией[1].

    До конца войны на границе с СССР была сосредоточена японская Квантунская армия в 700 тыс. чел[2].

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирский_поход_японской_армии

    Сибирский поход японской армии — несостоявшаяся военная кампания Императорской Японии против СССР. Подготовка велась, согласовывалась и координировалась с нацистской Германией, с целью объединения усилий, для нанесения СССР одновременных ударов на нескольких фронтах.

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вчера, 20:07
Происшествия

У находившегося в федеральном розыске райчихинца нашли 200 граммов гашишного масла
Происшествия

Грузовик с песком перевернулся в Тамбовском районе
Общество 13

Амурские предприниматели: наш бизнес кошмарят, как в 90-е