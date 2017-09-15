СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету
15 сентября с территории КНДР была запущена баллистическая ракета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японские и южно-корейские СМИ. Ракета пролетела над территорией Японии и упала в 2 тысячах километров от острова Хоккайдо.
Правительство Японии посоветовало гражданам держаться подальше от всего, что может быть похоже на обломки ракеты.
Военные отмечают, что пуск был осуществлен из окрестностей Пхеньяна. По их сведениям, ракета достигла высоты 770 километров и пролетела 3 700 километров.
«Интерфакс» пишет, что запуск ракеты не повлиял на радиационный фон в Приморском крае.
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