Женщины придут в большую политику: обзор прессы

Фото: rus.azattyq.org

Почему население Свободного увеличилось в два раза; когда появится канатная дорога через Амур; как заработать на сутяжничестве; где изобрели «умный» унитаз – узнаете из сегодняшнего обзора прессы, который подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Амурской правде» рассказывается об увеличении населения Свободного в два раза. Но не спешите радоваться за сильную половину этого города: увеличение произойдет за счет приезда вахтовиков, которые будут заняты на возведении газоперерабатывающего завода.

Кстати, о заводах: в «Амурке» рассказано, что полиция обнаружила в лесу мини-завод по изготовлению наркотиков. Здесь же был и склад готовой продукции.

Очень интересно

В главной газете области что ни страница – то интересный материал. Еще здесь рассказывается о том, почему застопорилось строительство «Маленькой Венеции». Причина банальна: финансы поют романсы. Зато строительство канатной дороги через Амур начнется уже буквально в следующем году.

Думаю, что вы не пропустите публикацию о появлении в области профессиональных жалобщиков – узнаете, как можно зарабатывать на сутяжничестве.

«Назвал бы еще материалы о театрокинофестивале, об осиротевших малышах-медвежатах, о спасенном птенце черного аиста и многом другом, но не успеваю, меня ждут другие газеты», – торопится автор обзора.

Напишут же такое

В «Российской газете» сегодня рассказывается о том, что правительство настроено создать условия для прихода женщин в большую политику. Чем руководствуется при этом правительство, какие доводы приводят – изучите сами в материале «Мужчины, подвиньтесь». «Прочел я его, изучил аргументы, а потом вспомнил депутата Поклонскую. И все доводы превратились в прах», – резюмирует обозреватель.

Также в номере

Еще в газете – открытым текстом – пишут, что рост цен на электричество можно сдержать. Можно-то – оно можно… Об этом мы и без газеты знаем… Только вот почему-то это не происходит…

Еще – из запоминающегося – о том, что в Германии выросло число психически неполноценных людей, а также о том, что тот самый ледоруб, который демонстрируют в мексиканском музее как орудие убийства Троцкого, на самом деле – не «тот самый».

Не пропусти

О чем «Комсомольская правда»… В первую очередь я прочел про «10 верных способов испортить отношения», чтобы – понятное дело – сравнить. Сравнил. Сделал вывод, что на самом деле верных способов больше. Материал публикуется под рубрикой «Мужчина и женщина».

Еще здесь – уже традиционно. Настолько традиционно, что уже подташнивает – про Поклонскую и ее «охоту на ведьм».

Ну а еще вы узнаете о том, что новомодная игрушка спиннер была изобретена задолго до новой эры, чему подтверждением археологические находки. Фото и пояснения прилагаются.

На посошок

В завершение – «Российская газета-Неделя». Здесь обращает на себя внимание статья «Дом с умом» – в ней говорится о новых стройматериалах, представленных японцами. Клеевый брус с оригинальной системой крепления, деревянные изделия, способные понижать кровяное давление, датчики, способные определять температуру тела и частоту пульса обитателя жилья – в общем, всё не перечислю. Назову еще только унитаз, больше похожий на кресло космонавта. На подлокотнике – система управления, при помощи которой в доли секунды можно настроить температуру сиденья, напор воды, выбрать музыку. «Про катапульту ничего не написано, но я мог и пропустить, всё-таки, читал быстро, по диагонали…» – завершает обзор Павел Андреевич.