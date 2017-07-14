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17июля
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сегодня, 21:04 6

Роспотребнадзор: за плохую воду благовещенцы могут требовать перерасчет

Роспотребнадзор: за плохую воду благовещенцы могут требовать перерасчет

Потребители центральной и западной части Благовещенска, где отмечается плохоя качество водопроводной воды, могут обратиться с заявлениями о предоставлении некачественных услуг горячего и холодного водоснабжения в управляющую или ресурсоснабжающую организации и потребовать перерасчета платы. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.

Плохое качество воды специалисты подтверждают лабораторными исследованиями. Вода, поступающая из Амура не соответствует требованиям по органолептическим показателям. Пробы для исследований брали и в реке, и на водозабора «Амурский», и уже в водопроводной сети областной столицы. По показателям токсичности, санитарно-химическим и микробиологическим показателям нарушений нет.

«В соответствии с п.98 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" при предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом помещении или на общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги», – сообщают в ведомстве.

Коммунальщики ранее сообщали, что перерасчет за водоснабжение благовещенцам они делать не планируют. В АКС пояснили, что вода соответствует нормативам, а такой запах связан с увеличением подачи хлора.

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#ЖКХ #здоровье

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    41 минута назад

    Ну вот и я о том же - перерасчет должен быть, но АКС свое заключение сделал. Где взять заключение Роспотребнадзора?

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    37 минут назад

    КРЯ!!! всё равно не понимает, кому нужна вся эта бумажная волокита?

    ФАКТ оказания Поставщиком ЕСТЬ? Водопровод в городе Благовещенске закольцован? Следовательно некачественная вода поступает ВО ВСЕ ДОМА!!!

    Накой бюрократию разводить, если есть ФАКТ? Господа с Роспотребнадзора - для чего вся эта бумажная волокита - почему нельзя заставить АКС делать перерасчёт ВСЕМУ ГОРОДУ???

  • Oldlord

    Oldlord
    29 минут назад

    КРЯ!!!

    КРЯ!!! всё равно не понимает, кому нужна вся эта бумажная волокита?

    ФАКТ оказания Поставщиком ЕСТЬ? Водопровод в городе Благовещенске закольцован? Следовательно некачественная вода поступает ВО ВСЕ ДОМА!!!

    Накой бюрократию разводить, если есть ФАКТ? Господа с Роспотребнадзора - для чего вся эта бумажная волокита - почему нельзя заставить АКС делать перерасчёт ВСЕМУ ГОРОДУ???



    Это может сделать и городская Прокуратура по факту, освещённому в СМИ, - представить интересы горожан одним обращением.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    11 минут назад

    Oldlord

    КРЯ!!!

    КРЯ!!! всё равно не понимает, кому нужна вся эта бумажная волокита?

    ФАКТ оказания Поставщиком ЕСТЬ? Водопровод в городе Благовещенске закольцован? Следовательно некачественная вода поступает ВО ВСЕ ДОМА!!!

    Накой бюрократию разводить, если есть ФАКТ? Господа с Роспотребнадзора - для чего вся эта бумажная волокита - почему нельзя заставить АКС делать перерасчёт ВСЕМУ ГОРОДУ???



    Это может сделать и городская Прокуратура по факту, освещённому в СМИ, - представить интересы горожан одним обращением.



    Ну значит горожанам нечего боятся. КРЯ!!! считает, что наша доблестная мэрия во главе с Валентиной Калитой поступит разумно и защитит интересы горожан.

    Или станет защищать интересы Москвы?

    Надо взять попкорн и посмотеть за развитием ситуации .... кто же выиграет .. бизнес или избранный градоначальник.

  • Парус

    Парус
    10 минут назад

    По хорошему- "кинули" бы скрин заключений Роспотребнадзора- и желающие прилагали бы копию к заявлению

  • СаняCh

    СаняCh
    7 минут назад



    И вот это подобие депутата отстаивает наши права? Теперь в икспертности Труша никто не усомнится

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Общество 19

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Благовещенцам не сделают перерасчет за плохо пахнущую водопроводную воду
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