Роспотребнадзор: за плохую воду благовещенцы могут требовать перерасчет

Потребители центральной и западной части Благовещенска, где отмечается плохоя качество водопроводной воды, могут обратиться с заявлениями о предоставлении некачественных услуг горячего и холодного водоснабжения в управляющую или ресурсоснабжающую организации и потребовать перерасчета платы. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.

Плохое качество воды специалисты подтверждают лабораторными исследованиями. Вода, поступающая из Амура не соответствует требованиям по органолептическим показателям. Пробы для исследований брали и в реке, и на водозабора «Амурский», и уже в водопроводной сети областной столицы. По показателям токсичности, санитарно-химическим и микробиологическим показателям нарушений нет.

«В соответствии с п.98 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" при предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом помещении или на общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги», – сообщают в ведомстве.

Коммунальщики ранее сообщали, что перерасчет за водоснабжение благовещенцам они делать не планируют. В АКС пояснили, что вода соответствует нормативам, а такой запах связан с увеличением подачи хлора.

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Нино Кохреидзе