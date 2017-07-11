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17июля
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Между селами Белогорского района впервые за 30 лет отремонтировали дорогу

Между селами Белогорского района впервые за 30 лет отремонтировали дорогу

В Белогорском районе завершили работы по ремонту дороги Пригородное – Поздеевка – Ромны. По этой дороге проходят 3 межмуниципальных и 1 школьный маршрут. Качество оценили специалисты в рамках «Открытого правительства».

«Данный участок не ремонтировали с 1988 года, плохое состояние дорожного полотна приводило к многочисленным жалобам со стороны населения, – отметил глава Белогорского района Денис Инюточкин. – В августе 2016 года сельчане на встрече с губернатором Александром Козловым подняли данный вопрос. Из областного бюджета было выделено более 8 миллионов рублей на приведение 1 100 метров дорожного полотна в соответствие. Сдали отремонтированный участок в начале июля этого года».

Также на встрече жители пожаловались областным властям на отсутствие асфальтобетонного покрытия, автобусной остановки и дорожных знаков на одной из улиц села Амурское. Тогда ситуацию усугубили сильные ливневые дожди, которые из-за отсутствия водоотводных канав и водопропускных труб основательно размыли несколько участков автодороги. По поручению губернатора Приамурья на проведение аварийно-восстановительных работ Белогорскому району выделили почти 9 миллионов рублей.

Проинспектировали специалисты и работы, проведенные в селе Мирное. В августе 2016 года здесь в результате сильных дождей дважды подтопило 16 жилых домов. Здесь сделали водоотводной канал протяженностью 860 метров и мост.

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#строительство #транспорт

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