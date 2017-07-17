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17июля
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Из-за плохого качества воды в Благовещенске детские сады переведут на бутилированную воду

Из-за плохого качества воды в Благовещенске детские сады переведут на бутилированную воду
Фото: aquafilter-net.ru

Детские сады в Благовещенске переведут на бутилированную воду, а на водозаборе «Северный» увеличат объемы подачи воды. Такое решение из-за ухудшения качества водопроводной воды приняли на внеочередном заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством мэра города Валентины Калиты.

Нарекания возникли к воде, поступающей с водозабора «Амурский». Он обеспечивает водой центральную и западную часть областной столицы. По результатам последних исследований на 19:00 17 июля вода не соответствует требованиям по органолептическим показателям. Специалисты отмечают нехарактерный запах как в воде в реке Амур, так и на водозаборе «Амурский» и в разводящей сети. По показателям токсичности, санитарно-химическим и микробиологическим показателям – все в норме. Проблема коснулась преимущественно жителей центральной и западной части Благовещенска.

Нареканий у специалистов не возникло к воде, поступающей от водозабора «Северный». Для улучшения качества воды решено увеличить объемы подачи воды с Зеи. Детские образовательные учреждения с 18 июля переводят на бутилированную воду.

Ухудшение качества воды специалисты объясняют установившейся аномально высокой температурой воздуха, маловодьем и значительным повышением температуры воды в Амуре. По прогнозам Амурского гидрометцентра в ближайшие двое суток ожидается снижение температуры и подъем воды в реке Амур до 2 метров. Тогда ситуация должна нормализоваться.

Жителям Благовещенска амурский Роспотребнадзор не рекомендует использовать водопроводную воду, поступающую с водозабора «Амурский», для приготовления пищи. А в АКС говорят, что вода безопасна и имеет лишь «неприятное послевкусие».

Просмотров всего: 324

#ЖКХ #здоровье

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Молодцы что о детях подумали, а не стало гребаное АКС писать о "выветривании" воды

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Все-таки пить ее нельзя

    А перерасчет как? Ведь люди ее используют при приготовлении пищи, а она не годная

  • ay

    ay
    1 час назад

    Если все показатели: токсический, санитарно-химический и микробиологический в норме, то на основании чего нужно тратиться на бутилированную воду? На кого повесят расходы по приобретению "песка в пустыне" = воды в бутылках?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    54 минуты назад

    Антон Макаров

    Молодцы что о детях подумали, а не стало гребаное АКС писать о "выветривании" воды



    Ты что несёшь, позорник?!!,. ТВОЯ партийная ШАЙКА убивает ЖКХ!.. Когда ЛДПР требовали НЕ ПОДПИСЫВАТЬ договор с АКС что сделал КОЗЛОВ?!..

  • СаняCh

    СаняCh
    46 минут назад

    Сергей Труш

    Антон Макаров

    Молодцы что о детях подумали, а не стало гребаное АКС писать о "выветривании" воды



    Ты что несёшь, позорник?!!,. ТВОЯ партийная ШАЙКА убивает ЖКХ!.. Когда ЛДПР требовали НЕ ПОДПИСЫВАТЬ договор с АКС что сделал КОЗЛОВ?!..



    Про АКС и ЛДПР можно писать вечно... нет на тебя времени, а пока повспоминай высказывания Абрамова о АКС, я тебе их скоро припомню, дизайнер

  • Adolf

    Adolf
    42 минуты назад

    50 миллионов в чемоданчике......

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    41 минута назад

    Давай, ага, ВСПОМИНАЙ, клоун лживый. В 2014 году ЛДПР выступало ПРОТИВ продленяи договора с АКС. ГДЕ были твои вЕдродепутаты?.. ГДЕ был Козлов?

  • Соната

    Соната
    41 минута назад

    людей травят и ладно

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    40 минут назад

    " Интервью. Иван Абрамов: О странностях чиновничьей математики, «думском котле», ЖКХ и пиаре..." напомню, это 2015 год

    - Недоумение вызывают слишком многие решения чиновников, не только по детским садам. Вас, например, устраивает ситуация в региональной системе ЖКХ?

    - ЖКХ - это уникальная сфера. Я считаю, что частный бизнес в ней должен играть далеко не первую скрипку. Муниципалитет, областная государственная власть - вот структуры, которые должны гарантировать амурчанину достойный уровень качества коммунальных услуг. А в Благовещенске отдали систему ЖКХ коммерческим структурам. Я про АКС, дочернее предприятие «Российских коммунальных систем», которым владеет крупный российский олигарх Виктор Вексельберг.

    Считаю, что «коммуналка» должна быть исключительно в ведении муниципалитетов. Коммерсанты, как правило, ничего не вкладывают, они нацелены на получение прибыли. А инвестиции в изношенные сети и ветшающее хозяйство - это долго и неприбыльно, срок окупаемости - не один год.

    Огромная ошибка - передать ЖКХ коммерсантам.

    «Коммуналку» нужно вернуть в ведение муниципалитетов.

  • Petta

    Petta
    37 минут назад

    Но АКС упорно настаивает, что вода хорошая. Роспотребнадзор написал, что перерасчет должен быть. Хорошо что тему эту подняли, а то бы тухлую отстаивали и кипятили

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    37 минут назад

    Ситуация по строительству.

    Доступное жилье - амурчанам и это 2012 год

    На дворе 2017, и снова за счёт БЮДЖЕТА решаются проблемы коммерческих структур которые были организованы Единоросами, за счёт бюджета достраиваются дома людям, которых КИНУЛИ Единоросы.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    36 минут назад



    Радио Шансон Абрамов С Н эфир 21 августа 2014 года

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    33 минуты назад

    "Темная лошадка" АКС , И снова об АКС

    Андрей Кузьмин, май 2016 год.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    26 минут назад

    Сергей Труш

    "Темная лошадка" АКС , И снова об АКС

    Андрей Кузьмин, май 2016 год.



    Сергей ... Андрей Кузьмин - так себе история. Он что то там пытался во всех АКСных делах разобраться, но в конце пьесы сказал, что у него не хватает знаний и свободного времени, чтоб во всё вникать.

    Так что его посты - не более чем рассуждения на кухне. К тому же он юрист а не технарь.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    КРЯ!!!

    Сергей Труш

    "Темная лошадка" АКС , И снова об АКС

    Андрей Кузьмин, май 2016 год.



    Сергей ... Андрей Кузьмин - так себе история. Он что то там пытался во всех АКСных делах разобраться, но в конце пьесы сказал, что у него не хватает знаний и свободного времени, чтоб во всё вникать.

    Так что его посты - не более чем рассуждения на кухне. К тому же он юрист а не технарь.



    Горожане услышали депутатов ЛДПР?.. Или всякие сетевые клоуны рассуждали о том, что у ЛДПР паранойя и вообще они нифига не понимают?.. Как так вышло, что эти непонимающие депутаты остаются правыми в исторической перспективе, а всякие гиены продолжают гнать и тупить?

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    14 минут назад

    Я не знаю,Сергей как так получается ... я просто излагаю факты, которые озвучил сам Кузьмин в обсуждениях.

    Про историческую перспективу не поняла совсем о чём речь идёт.

  • троль здесь

    троль здесь
    12 минут назад

    Сергей Труш

    Антон Макаров

    Молодцы что о детях подумали, а не стало гребаное АКС писать о "выветривании" воды



    Ты что несёшь, позорник?!!,. ТВОЯ партийная ШАЙКА убивает ЖКХ!.. Когда ЛДПР требовали НЕ ПОДПИСЫВАТЬ договор с АКС что сделал КОЗЛОВ?!..



    что сделал козлов?

  • Хмык

    Хмык
    12 минут назад

    Антон Макаров

    Молодцы что о детях подумали, а не стало гребаное АКС писать о "выветривании" воды



    А в чем молодцы то? Проблема с водой решена? Нет. Будет решаться? Нет.



    Специалисты водники участвовали в совещании? Нет. А ведь они многое могли бы сказать. И о том, чего нет на Северном водозаборе из очистных прибабахов, и о резервном источнике воды.



    Но, как всегда - всё свелось к устранению последствий, а не причин.



  • Хмык

    Хмык
    10 минут назад

    Кстати, и доморощенный депутат решил на этой теме пиарнуться. И как всегда ниочем.

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