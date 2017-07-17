Из-за плохого качества воды в Благовещенске детские сады переведут на бутилированную воду

Фото: aquafilter-net.ru

Детские сады в Благовещенске переведут на бутилированную воду, а на водозаборе «Северный» увеличат объемы подачи воды. Такое решение из-за ухудшения качества водопроводной воды приняли на внеочередном заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством мэра города Валентины Калиты.

Нарекания возникли к воде, поступающей с водозабора «Амурский». Он обеспечивает водой центральную и западную часть областной столицы. По результатам последних исследований на 19:00 17 июля вода не соответствует требованиям по органолептическим показателям. Специалисты отмечают нехарактерный запах как в воде в реке Амур, так и на водозаборе «Амурский» и в разводящей сети. По показателям токсичности, санитарно-химическим и микробиологическим показателям – все в норме. Проблема коснулась преимущественно жителей центральной и западной части Благовещенска.

Нареканий у специалистов не возникло к воде, поступающей от водозабора «Северный». Для улучшения качества воды решено увеличить объемы подачи воды с Зеи. Детские образовательные учреждения с 18 июля переводят на бутилированную воду.

Ухудшение качества воды специалисты объясняют установившейся аномально высокой температурой воздуха, маловодьем и значительным повышением температуры воды в Амуре. По прогнозам Амурского гидрометцентра в ближайшие двое суток ожидается снижение температуры и подъем воды в реке Амур до 2 метров. Тогда ситуация должна нормализоваться.

Жителям Благовещенска амурский Роспотребнадзор не рекомендует использовать водопроводную воду, поступающую с водозабора «Амурский», для приготовления пищи. А в АКС говорят, что вода безопасна и имеет лишь «неприятное послевкусие».

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Нино Кохреидзе