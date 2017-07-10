Широко открытыми глазами смотрят теперь на местную древнюю историю археологи России и Китая

В раннем Средневековье берега Амура населял один народ мохэской культуры. К такому выводу приводят сравнительные археологические исследования, которые провели российские и китайские учёные. Впервые оба берега были исследованы в синхронном режиме: с 23 по 25 мая совместная экспедиция работала на территории Китая, в провинции Хэйлунцзян (городской округ Хэйхэ и городской округ Сюнке), а с 11 по 13 июля – на левом российском берегу Амура, на участке от Благовещенска до села Поярково.

В древние времена берега Амура представляли собой земли, весьма отдалённые от всяческой цивилизации. Здесь обитали кочевые племена, которые образовывали стоянки. Они занимались в основном рыбной ловлей и охотой. В раннем Средневековье эти места заселили племена мохэской культуры, которые были известны своей воинственностью. Они строили укреплённые городища с земляными валами, располагая их по берегам рек так, чтобы сеть образовывала хорошо просматриваемую сигнальную систему. Дым от костра, зажжённого при нападении неприятеля, давал знак о помощи сигнальщику, который находился за десятки километров в другом городище.

Именно так выживали и общались между собой средневековые мохэ, которые населяли Амур, уверены российские археологи. Как жили эти племена, можно увидеть, например, в Амурском заказнике, что в Константиновском районе. На озере Осиновом археологи реконструировали древнее жилище мохэ.

– Амур до подписания Айгуньского договора в 1858 году не был пограничной рекой, здесь жил один народ, – рассказал Денис Волков, директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. – Однако до сих пор российские и китайские археологи вели исследования каждый на своей территории. И если на нашей стороне работы велись ещё с прошлого века – это труды академиков Алексея Окладникова, Анатолия Деревянко, потом силами нашего Центра, – то на китайской стороне их почти не было. В провинции Хэйлунцзян есть органы охраны памятников, службы учета и контроля, но крупные археологические центры находятся в Харбине, Пекине, Даляне и на юге. Соответственно, все исследования больше велись там.

В 2017 году состоялась совместная экспедиция, которая была организована в рамках соглашения о сотрудничестве между Центром по сохранению историко-культурного наследия Амурской области и Институтом истории, культуры и туризма Хэйлунцзянского университета. Российскую часть возглавил руководитель Центра Денис Волков, китайскую – Дуань Гуанда, директор Института. В составе экспедиции также удалось поработать новосибирским археологам из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

На пресс-конференции археологи отметили, что экспедиция получила допуск ко всем необходимым объектам. Никаких задержек или препон, которые могли возникнуть на пограничной территории, они не встретили.

В общей сложности учёные исследовали семь памятников периода от неолита до позднего Средневековья на китайском побережье Амура протяженностью почти 200 километров и отметили практически полное сходство с аналогичными памятниками на российском берегу.

– По сути, эта экспедиция является продолжением раскопок вблизи Усть-Ивановки, которые мы успешно провели в прошлом году. На правом берегу Амура мы увидели одни и те же археологические культуры, одни и те же памятники. Разница была лишь в ландшафтных особенностях. На российском берегу Амура господствуют равнины, а на китайском – больше сопки и горы. Поэтому там появляются городища горного типа, которые ещё только предстоит исследовать, – рассказал Денис Волков.

Учёные также поработали в Сергеевке, Марково и Михайловке Благовещенского района. Там находятся даурские городища, раннесредневековые могильники, неолитические стоянки и поселенческие комплексы. Их там немало, они давно исследованы, но потребовались небольшие уточнения.

На китайской стороне в ходе экспедиции удалось собрать фрагменты древней керамики и каменные орудия. Они оказались идентичны по своей форме и технологиям изготовления аналогичным артефактам на российском берегу Амура.

Река Амур в Средневековье была объединяющей рекой. Городища располагались на берегах, как хорошо выстроенная визуальная система связи. Большие костры и дымовые сигналы могли сообщать о наступлении врага. Так, городище Сишилацзы у города Сунькэ находится в прямой видимости на расстоянии 10–11 километров от равнинного Новопетровского городища, а также от городища на горе Шапке на российском берегу Амура.

– Несмотря на то, что я прекрасно видел из Китая наш мыс на берегу Амура, мы решили испытать древнюю сигнальную систему. Возможно, это случится осенью этого года или немного позже, – рассказал Денис Волков.

Археологи отметили, что исследования необходимо продолжать и распространить их на более протяжённую территорию. Теперь учёные шутят: «Если раньше китайские археологи смотрели на Амур правым глазом, а российские – левым, то теперь мы будем смотреть на местную древнюю историю с широко открытыми глазами».

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Нина Гвоздкова