Из Красноярского края в хозяйство Приамурья прибыли 60 телок

Фото: agroamur.ru

В Тамбовский район привезли 61 нетеля из Красноярского края. Стельные самки крупного рогатого скота до первого отёла уже размещены в хозяйстве. Путешествие они перенесли хорошо.

В пути животные провели 6 суток. Везли их на специализированном автотранспорте. По приезду сразу же разместили на подготовленной площадке. Там они будут находиться весь период карантина. Все животные чувствуют себя хорошо, сообщает минсельхоз области.

В этом году в новый коровник ООО «Приамурье» всего планируют приобрести 400 голов нетелей. Половина уже поступила. 61 голова – это очередная партия крупнорогатого скота красно-пестрой породы из ЗАО «Тубинск» Красноярского края.

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#животные #сельское хозяйство

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Нино Кохреидзе