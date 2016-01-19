Наркоплантацию обнаружили полицейские в Завитинском районе

Фото: 28.мвд.рф

Более двухсот пятидесяти кустов мака обнаружили амурские полицейские у жительницы одного из сел Завитинского района. Амурчанка не стала прятаться и посадила наркосодержащее растение на своей участке.

Плантацию мака женщина 1993 года рождения разбила прямо в своем огороде. Мак девушка посадила в мае. С тех пор за растением ухаживала и пропалывала от сорняков. После исследования выяснилось, изъятые кусты – мак снотворный, а вес наркотического средства «маковой соломки» – около 500 граммов.

По факту возбудили уголовное дело по статье «незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Теперь молодой амурчанке грозит до 2 лет лишения свободы.

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#происшествия

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Нино Кохреидзе