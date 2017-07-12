Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:37 3

Пресс-служба ВВО: к демонтажу гаражей в Белогорске военные отношения не имеют

Пресс-служба ВВО: к демонтажу гаражей в Белогорске военные отношения не имеют

Проверку по факту демонтажа муниципального гаражного комплекса в Белогорске начали военные. О том, что бывший военный городок, переданный городу, разбирают военные, заявили в администрации Белогорска. На месте сотрудники мэрии застали людей в военной форме.

Гаражные ворота разбирали в бывшем военном городке № 6, который передали муниципалитету в марте 2017 года. Городские чиновники обратились в военно-следственный комитет. На месте следователь и два дознавателя зафиксировали факт причинения ущерба. В общей сложности, спилили более двух десятков ворот.

«Командованием Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту распространенной рядом СМИ информации о якобы причастности военнослужащих округа к демонтажу имущества бывших объектов Минобороны России, переданных муниципалитету города Белогорска.

Командованием гарнизона никаких работ по демонтажу на указанных в публикациях объектах не организовывались и не проводились», – сообщили в пресс-службе Восточного военного округа

Просмотров всего: 247

#Белогорск #военные

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Рука руку моет.

  • Бух.й

    Бух.й
    59 минут назад

    Теперь вояки будут всё валить на человека с автогеном, которого скорее всего наняли за копейки.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    1 минута назад

    В бывшей в/ч по улице серышево люди металл выносили,сейчас одно здание на кирпичи разбирают)

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 8

В Белогорске люди в военной форме распиливали ворота гаражного комплекса
Происшествия 1

В Белогорске столкнулись фура и внедорожник

Общество

В Приамурье набирает популярность армейский кроссфит
Происшествия

Очевидцы: в Белогорске на дороге загорелся автомобиль (видео)