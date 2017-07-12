Пресс-служба ВВО: к демонтажу гаражей в Белогорске военные отношения не имеют

Проверку по факту демонтажа муниципального гаражного комплекса в Белогорске начали военные. О том, что бывший военный городок, переданный городу, разбирают военные, заявили в администрации Белогорска. На месте сотрудники мэрии застали людей в военной форме.

Гаражные ворота разбирали в бывшем военном городке № 6, который передали муниципалитету в марте 2017 года. Городские чиновники обратились в военно-следственный комитет. На месте следователь и два дознавателя зафиксировали факт причинения ущерба. В общей сложности, спилили более двух десятков ворот.

«Командованием Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту распространенной рядом СМИ информации о якобы причастности военнослужащих округа к демонтажу имущества бывших объектов Минобороны России, переданных муниципалитету города Белогорска.

Командованием гарнизона никаких работ по демонтажу на указанных в публикациях объектах не организовывались и не проводились», – сообщили в пресс-службе Восточного военного округа

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#Белогорск #военные

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Нино Кохреидзе