Рабочий погиб от удара током в Тамбовском районе

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При осмотре линии электропередачи в Тамбовском районе на поле энергетики обнаружили мужчину без признаков жизни. По предварительной версии, он при выполнении работ нарушил технику безопасности.

Труп нашли сотрудники оперативной бригады Амурских электрических сетей. Выяснилось, что мужчина попал под напряжение 10 000 вольт. Машинист самоходного опрыскивателя «Туман-2» допустил приближение на недопустимое расстояние штанги установки к токоведущим частям линии электропередачи, к такому выводу пришли члены комиссии, которая после ЧП была создана в амурском филиале.

Охранная зона для высоковольтной линии 35-110 киловольт – 15-20 метров от крайнего провода, 10 метров для линий напряжением 6-10 киловольт и двух метров – напряжением 0,4 киловольт. В охранной зоне запрещается возводить любые постройки, прокладывать дороги, производить работы с использованием грузоподъемных и землеройных машин. Кроме того, запрещено проезжать на машинах и технике выше 4,5 метров.

«Находясь в непосредственной близости от линий электропередачи, граждане недооценивают реальную опасность, – говорит главный инженер филиала АО «ДРСК «Амурские электрические сети» Александр Воробьев. – Все линии электропередачи находятся под высоким напряжением. Мы направили во все сельхозпредприятия обращения с просьбой в обязательном порядке проводить инструктажи перед началом работ на полях, направили специально разработанные памятки. Мы призываем водителей сельхозтехники избегать наезды на опоры ВЛ, это приводит к долгим перерывам в электроснабжении потребителей, а кроме того, создает смертельную опасность для самих водителей. Должностным лицам необходимо правильно организовать сельскохозяйственные работы в охранных зонах линий электропередачи».

Около 50 % электротравм происходит при проведении именно полевых работ, сообщает пресс-служба филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

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#производство #происшествия #энергетика

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Нино Кохреидзе