Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: закрытие риелторских агентств и Амурский экономический форум

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» президент гильдии риелторов Амурской области Виталий Злочевский расскажет о ситуации на рынке недвижимости, а также о том, почему закрываются риелтерские агентства. Ведущие утреннего эфира Илья Кутырёв и Татьяна Удалова.

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» интервью с председателем комитета экономической политики администрации Хабаровского муниципального района Татьяной Литвиновой (г. Хабаровск). Тема беседы – прошедший на минувшей неделе в Хабаровске первый Амурский экономический форум «Новые горизонты приграничного сотрудничества».

Дневной эфир проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Нино Кохреидзе