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17июля
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Пьяный был – благовещенец объяснил, почему напал на полицейского в больнице

Пьяный был – благовещенец объяснил, почему напал на полицейского в больнице

Амурские следователи завершили расследование уголовного дела по нападению пациента на охранника и полицейского в областной больнице. 26-летнего благовещенца обвиняют по статье «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В нетрезвом состоянии молодой человек, получив травмы в драке, обратился за помощью к медикам. В приемном покое Амурской областной клинической больницы охранник медицинского учреждения предложил молодому человеку подождать дежурного врача, чем и вызвал агрессию. Он попытался сам пройти в кабинет. А когда охранник его остановил, стал бить сотрудника учреждения.

Усмирять разбушевавшегося посетителя приехали сотрудники полиции. Но это молодого человека не остановило. Стража правопорядка он ударил по ноге.

Уже в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, в качестве причины своего поступка указал нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору города Благовещенска для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    14 минут назад

    Ничерта это не оправдание

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