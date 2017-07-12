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Благовещенцам не сделают перерасчет за плохо пахнущую водопроводную воду

Благовещенцам не сделают перерасчет за плохо пахнущую водопроводную воду

Жители Благовещенска жалуются на неприятный запах воды из-под крана. Ситуацию прокомментировали в АКС. Специалисты поясняют, что вода соответствует нормативам, а такой запах связан с увеличением подачи хлора. На вопрос, будет ли горожанам произведен перерасчет за водоснабжение, коммунальщики отвечают отрицательно.

Благовещенка Валентина Чудаева пожаловалась журналистам, что ни для питья, ни для мытья водопроводная вода в ее квартире не подходит. Избавиться от сильного запаха хлорки женщина пытается с прошлой недели, но безрезультатно. Привычный метод отстаивания воды не помогает. Им пенсионерка пользуется после наводнения 2013 года. Во время отстаивания хлор из воды выветривается в течение двух часов, рассказывает женщина. В этот раз запах остается в течение суток.

«Это напоминает, как в детстве был дуст. Но его уже давно запретили к производству, не то что к использованию. Даже умываться, чистить зубы я не могу, потому что у меня одышка на все эти реагенты. Я вчера после садов помылась, оттуда выскочила и чуть не задохнулась», – высказалась жительница дома № 281 по улице Ленина Валентина Чудаева.

Семье Валентины Чудаевой приходится спасаться бутилированной водой из магазина. Но покупать пятилитровые бутылки постоянно пенсионерам не по карману. Заказывать кулер с водой на дом тоже дорого. Несмотря на это, некоторые горожане решили воспользоваться этой услугой.

«В связи с тем, что произошло ухудшение водопроводной воды, обращения граждан, которые ранее не заказывали доставку воды на дом и на офис, увеличились в несколько раз», – отметил руководитель компании по доставке воды Андрей Лысов.

Набирать воду из колонки на улице не получается – по словам горожанки, вода там тоже имеет неприятный запах. С этой же проблемой столкнулись и жители соседних домов. За решением они обратились к специалистам.

«В Роспотребнадзор я обратилась в пятницу. Они приехали, набрали воды в бутылки. Я спросила, когда будут готовы анализы, они сказали – позвоните в Роспотребнадзор. Я позвонила, меня направили в лабораторию, где сказали, что результаты ещё не готовы. Когда будут готовы, не сообщили. Звоните, говорят», – рассказала жительница дома № 283/1 по улице Ленина Лидия Косицына.

На сайте Роспотребнадзора сообщается, что по результатам исследований вода не соответствует требованиям санитарных правил по органолептическим показателям. Специалисты отметили нехарактерный запах водопроводной воды. При этом интегральный показатель токсичности, санитарно-химические и микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. Поэтому в Роспотребнадзоре не рекомендуют её пить и использовать при готовке.

Но в «Амурских коммунальных системах» заверили, что вода соответствует всем нормативам качества, её лишь достаточно отстаивать и кипятить перед употреблением. Коммунальщики добавили больше хлора в водопроводную воду водозаборов «Амурский» и «Северный». Принять такие меры вынудил низкий уровень воды в Амуре и Зее и высокие температуры воздуха.

«Двойная концентрация хлора сейчас. В нормальной жизни по санитарным нормам 0,5 миллиграмма на литр, сейчас идёт 1 миллиграмм на литр. Она имеет неприятный запах, но она не опасна. Она имеет лишь неприятное послевкусие», – прокомментировала главный технолог филиала АКС «Амурводоканал» Галина Курочка.

Специалисты АКС объяснили, что пробы воды из водопроводной сети города берут каждый час и сказали – перерасчёт за водоснабжение никто горожанам делать не будет, ведь вода соответствует нормам.

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#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    51 минута назад

    Пойду за воду платить, деньги какашками испачкаю. Скажу - деньгине пхнут.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    51 минута назад

    Пойду за воду платить, деньги какашками испачкаю. Скажу - деньгине пхнут.

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    47 минут назад

    Кто то же писал что в нормативах ее вообще пересчитывать не могут.

  • Petta

    Petta
    21 минута назад

    Во первых - Роспотребнадзор выше частной лавочки АКС, следовательно должны браться результаты Роспотребнадзора

    Второе- если советуют кипятить, то это уже не соответствие качеству

    Третье-если кипятить, то и перерасчет, на стоимость эл/энергии

    Четвертое- Прокуратура должна проверить эти два заключения по качеству

    Это только мое мнение

  • Gelo

    Gelo
    21 минута назад

    Производитель, в данном случае АКС,никогда не сознается в низком качестве своего продукта...Роспотребнадзор,после своих заявлений,должен,по идее обратиться в прокуратуру.

    Иначе функция этой организации непонятна...

  • krasnova

    krasnova
    13 минут назад

    Я всю ванную ко нату облажила искала источник вони, а потом воду понюхала и офигела!! Она не хлором воняет, а хрен знает чем, права бабуля

  • холостяк

    холостяк
    7 минут назад

    В нормальной жизни по санитарным нормам 0,5 миллиграмма на литр, сейчас идёт 1 миллиграмм на литр. Она имеет неприятный запах, но она не опасна. Она имеет лишь неприятное послевкусие», – прокомментировала главный технолог филиала АКС «Амурводоканал» Галина Курочка.

    Интересно, посмотреть как Галина Курочка пет эту воду два три раза в день?

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    7 минут назад

    КРЯ!!! не химик однако. Какой хлор то считаем по СанПИН 2.1.4.1074-01 ?

    4.2. Содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (таблица 3);



    Таблица 3

    класс опасности вещенства 3 - опасные.

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