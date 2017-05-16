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Уроженец Тынды снялся в ролике с Михаилом Галустяном

Уроженец Тынды снялся в ролике с Михаилом Галустяном

Уроженец Тынды Дмитрий Щетинин снялся в видеоролике вместе с Михаилом Галустяном. При этом на одной съемочной площадке Дмитрий и Михаил не находились. Экс-амурчанина и популярного комедийного актера сняли по отдельности на фоне зеленого экрана, а после смонтировали в один ролик.

Возможность сняться, пусть и виртуально, вместе со звездами телеканала «ТНТ» получили посетители фестиваля VK Fest 2017, который прошел 15-16 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля работала зона «#ТНТздесь», где и разместился съемочный павильон. В роликах вместе со звездами ТНТ снялись несколько сотен человек.

Впрочем, не все довольствовались только виртуальными кумирами. Так, к двум девушкам во время съемок присоединились настоящие Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.

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#отдых #ТВ

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    48 минут назад

    Это счастье.

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