Режим ЧС сняли в Серышевском районе

17 июля в Серышевском районе сняли режим ЧС. Он был введен 11 июля в связи со шквалистым ветром и ливневыми дождями, прошедшими в Приамурье. Сейчас вода из населенных пунктов ушла, а пострадавшую инфраструктуру восстановили.

В результате непогоды на территории Серышевского района наблюдались многочисленные порывы электропроводов, что привело к частичному либо полному аварийному отключению электроэнергии в шести населенных пунктах: Лиманное, Поляна, Борисполь, Украинка, Белоногово, Добрянка и часть пгт Серышево, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ. Также ветром сорвало часть крыши школы № 2 в Серышево, а на один из домов упал сухой тополь, повредивший часть шифера.

Сразу после разгула стихии огнеборцы с помощью пожарной автолестницы накрыли пологом крышу школы и разрушенные участки кровли жилого дома. На следующий день все необходимые материалы были завезены, и в течение трех дней школьная крыша была отремонтирована силами бригады индивидуального предпринимателя.

17 июля в связи с установлением благоприятных погодных условий и нормализации обстановки в Серышевском районе отменили режим повышенной готовности. Его ввели 5 июля из-за циклона, который сопровождался высокой температурой воздуха.

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#жизнь

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Галя Ефимова