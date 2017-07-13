Амурчанин после ДТП оказался без денег и мопеда

Фото: instagram.com/blag_dtp

Амурчанин на мопеде попал в ДТП. Мужчину с травмами увезли в больницу, но, как оказалось, на этом его злоключения не закончились. Благовещенец не был виноват в аварии, тем не менее он не может забрать со стоянки свой мопед. Кроме того, ему грозит административный штраф.

В редакцию Амур.инфо обратился 42-летний благовещенец. По словам Сергея, 12 июля в областном центре Приамурья он попал в аварию на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября – Конная. Амурчанин ехал на электромопеде, когда его подрезал автомобиль. В итоге с места происшествия Сергея увезли в больницу, а мопед отправили на платную стоянку.

Однако его злоключения на этом не закончились. По словам мужчины, он не может забрать свое транспортное средство. Все дело в том, что на платной стоянке за старенький мопед с него требуют 2 500 рублей. Таких денег у Сергея нет: его заработок ниже прожиточного минимума, а сам он инвалид. Как забрать транспорт, горожанин не знает.

За разъяснением Амур.инфо обратилось в ГИБДД по Амурской области, где подтвердили, что такой случай был.

«В ходе оформления ДТП было установлено, что данный электромопед относится к категории транспортных средств, на которые требуется наличие водительской категории. Так как водитель управлял транспортным средством, не имея права на управление, на него был составлен протокол по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях, а электромопед направлен на специализированную охраняемую стоянку… Специализированные охраняемые стоянки не являются собственностью Госавтоинспекции. Плату за услуги стоянки определяет ее собственник, с которым ГИБДД сотрудничает на основании заключенного договора».

Теперь амурчанин должен выплатить штраф – ему грозит от 5 до 15 тысяч рублей, подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Амурской области, уточнив, что при определении суммы выплаты учтут материальное состояние и здоровье гражданина.

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#происшествия #транспорт

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Галя Ефимова