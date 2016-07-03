На развитие санавиации в Приамурье в 2017 году направят почти 130 миллионов рублей

Амурская область вошла в число регионов, включенных в проект «Развитие санавиации». На его реализацию в Приамурье в 2017 году планируется направить почти 130 миллионов рублей. Из них 116,4 миллиона рублей – это средства субсидии федерального бюджета, 13,5 миллиона рублей – областного.

Уже проведены аукционы на закупку авиационной услуги для оказания скорой специализированной медицинской помощи населению области с применением воздушных судов. С победителями конкурсных процедур, а это предприятия Благовещенска и Хабаровска, заключены государственные контракты. По их условиям, реализация проекта «Развитие санавиации» на территории Амурской области началась с 1 июля.

Только за первые 12 дней было осуществлено шесть вылетов санитарной авиации в Сковородино, Зею, Новокиевский Увал и Февральск.

«Благодаря участию в этом проекте, теперь нам не нужно, как раньше, решать вопрос о первоочередности заданий для санавиации: из какого района больного вывозить первым исходя из состояния его здоровья, – пояснил первый заместитель министра здравоохранения Амурской области Анатолий Судаков. – Сейчас мы при необходимости можем поднять в небо одновременно три воздушных борта. Буквально сегодня утром в воздух поднялись два вертолета санавиации – один направился в Февральск, второй – в Магдагачи. То есть, доступность оказания медицинской помощи в отдалённые населенные пункты области значительно возросла».

Также Анатолий Судаков добавил, что к категории труднодоступных территорий для оказания своевременной квалифицированной специализированной медицинской помощи теперь относятся не только традиционные северные территории, но, к примеру, Архара. Путь наземным транспортом медицины катастроф в этот поселок составляет около четырех часов, тем временем по условиям проекта время в дороге не должен превышать два часа.

«Также мы никогда прежде не вывозили пациентов на вертолете из Новобурейского, только автотранспортом, а теперь туда уже летал борт – за больным ребенком. Он оперативно был доставлен в специализированное медицинское учреждение областного центра, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, а самое главное, своевременно», – отметил Анатолий Судаков.

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#здоровье #областная власть #транспорт

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Екатерина PL