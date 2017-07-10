«Вечёрка» Амур.инфо 17 июля: грязная вода, последнее слово Корнеева, Шадринский собор и «Игра престолов»

Предлагаем вашему вниманию обзор событий прошедшего дня. Всё, что вы могли пропустить – коротко, ёмко, в одной публикации. «Вечёрка» Амур.инфо – ничего лишнего, только самое интересное.

Пить или не пить – вот в чем вопрос

Из-под крана воду не пить и даже суп не варить. Роспотребнадзор предупреждает: водопроводная вода опасна для нашего здоровья! Виной всему – жара. Вода прогрелась не только в Амуре, но и в трубах, от того, видимо, и неприятный запах. По крайней мере эту причину несоответствия органолептическим показателям называют специалисты. Чуть раньше они сообщили, что пить нельзя из 6 родников. Их в целом 8. Кажется, вопрос снимается сам собой.

Не вели сажать, вели слово молвить

Последнее слово в областном суде произнес бывший гендиректор фирмы «Россия» Михаил Корнеев. Сделал это, кстати, во второй раз. Думаете, в первый плохо получилось? Нет, не в этом дело. В чем же – узнаете из публикации. В конце выступления, зрителями которого, кроме людей, занятых в процессе, стали несколько пенсионерок-вкладчиц, Михаил Владимирович признал вину и раскаялся. «Я осознаю всем сердцем ту боль и страдания, которые были причинены людям, связавшим свои планы с ООО "Россия"», – так закончилась 20-летняя история успешной некогда «России».

Как будто был и не был

Главный вопрос: а будет ли? Речь о Шадринском соборе. Том самом, который в начале прошлого века строили, а в 1936 году взорвали. Потом был кинотеатр «Амур», после него – зоопарк. Но все как-то не задалось. Здание после пожара снесли, и на этом месте поставили крест как знак того, что скоро здесь, на Ленина между Чайковского и Политехнической, восстановят культовое здание. На поиск и подготовку чертежей, компьютерный макет ушли годы. А крест и ныне там. Говорят, сама епархия не очень заинтересована.

Поштормит немного

В Амурской области снова штормовое предупреждение. На этот раз на 18-19 июля. В прогнозе – дождь и ветер. Шквалы до 22 метров в секунду. Подразделения МЧС уже в режиме повышенной готовности. Ну что ж, ждем.

Делайте ставки, господа

Через несколько часов миллионы фанатов прильнут к экранам и мониторам, чтобы узнать, кто займет Железный трон Вестероса. Благовещенцы не отстают от всех и запускают спойлеры. Благо, трон есть – настоящий железный. А на нем – Дейенерис Бурерожденная. Ну и еще пару сотен горожан.

Держим кулачки

Не зря все говорят – в Приамурье девушки красивые. Лишний раз это доказывает Кристина Егорова. Правда, уже экс-амурчанка, что вполне в последнее время распространено, вышла в финал «Краса России СПб». Кристина не только красавица, но и умница. Школу и университет окончила на «отлично», теперь вот и работает по специальности, и позирует.

Одной строкой

В России изменили правила дорожного движения. Все для того, чтобы на дорогах безопаснее было пешеходам, велосипедистам, и пассажирам маршруток.

Благовещенка поехала отдыхать в Бэйдэйхэ и поневоле стала руководителем тургруппы.

Мэром Свободного еще утром хотели шесть человек. Но к вечеру ситуация изменилась – один из гонки выбыл.

Благовещенску исполнилось 159 лет по старому стилю. Именно 17 июля 1858 года императорским указом поселение приобрело статус города.

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Нино Кохреидзе