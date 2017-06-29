В Белогорске люди в военной форме распиливали ворота гаражного комплекса

Фото: администрация Белогорска

14 июля власти Белогорска зафиксировали факт демонтажа и разбора гаражных ворот в бывшем военном городке № 6, который передали муниципалитету, расположенном по адресу: улица Благовещенская, 106. По словам председателя комитета имущественных отношений Дмитрия Саржевского, хищение совершали военные.

«Получили сообщение от бдительных горожан о том, что на территории военного городка идет подозрительная деятельность, – рассказал Дмитрий Саржевский. – Сразу выехали на место и обнаружили незаконный демонтаж муниципального имущества. Четыре человека в армейской форме с автогеном, спецтехникой распиливали ворота. Тут же были разведены костры, где производился обжог демонтированного. С их слов, делали они это уже второй день по приказу руководства. Фамилии командиров озвучивать военные люди отказались, вместо этого они в приказном порядке порекомендовали нам покинуть территорию, которая находится в собственности города».

Городские чиновники сразу обратились в военно-следственный комитет. На место оперативно прибыли следователь и два дознавателя. Они зафиксировали факт причинения ущерба: было спилено более двух десятков ворот. Городской комитет имущественных отношений по данному факту написал заявление о возбуждении уголовного дела.

Приказ о передаче объектов недвижимого имущества в собственность Белогорска был подписан 3 марта 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Белогорска со ссылкой на комитет. 16 мая 2017 года подписаны двухсторонние акты приема-передачи двух военных городков по улицам Благовещенская и Серышева.

«К моменту подписания передаточных актов от имущества военных ликвидного почти ничего не осталось. Комиссионное обследование выявило лишь несколько относительно пригодных к использованию объектов, – дополнил председатель комитета имущественных отношений Дмитрий Саржевский. – Организовывать частную охрану переданных военных городков не стали. Во-первых, с военными была достигнута договоренность об охране имущества, поскольку частично на этой территории военные еще все-таки находятся. Во-вторых, охрана – это ежемесячное расходование бюджетных средств в несколько десятков тысяч рублей. Но так уж выходит, что беречь имущество нужно было от самих военных. В конце мая попытка вывоза того, что уже принадлежит городу, пресекалась. Тогда пытались "раздеть" котельную, отапливающую пятиэтажный жилой дом и три здания Министерства обороны».

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась за комментарием в пресс-службу ВВО и ждет ответ.

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#Белогорск #военные #происшествия

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Василий Кленин