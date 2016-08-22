Чемпион из США принял участие в Кубке Приамурья по быстрым шахматам

Фото: levico.ru

В Благовещенске прошел Кубок Амурской области по быстрым шахматам. Особенностью соревнований стало участие в них шахматного чемпиона из США. Кубок проводился по швейцарской системе. Тридцать шахматистов играли в девять туров, затем четверка сильнейших встречалась в полуфиналах из двух партий.

Проигравшие разыгрывали третье место, а победители выходили в финал. Каждому участнику давали 15 минут на партию, плюс 10 секунд добавлялось за каждый сделанный ход.

Турнир был традиционно посвящен Международному дню шахмат. Участие в нем приняли спортсмены Благовещенска, Белогорска и Райчихинска, а также 12-летний чемпион американского штата Южная Каролина среди школьников Бенджамин Уэбб, который в эти дни гостил в Благовещенске.

Как рассказал юный талант из Америки, на его родине шахматы только набирают популярность, поэтому всегда полезно поучиться у российских коллег. В России шахматная школа традиционно сильна, и выдающиеся мастера есть даже в небольшом городе.

На Кубке Бенджамин набрал 4,5 очка из девяти возможных и расположился в середине турнирной таблицы.

Предварительный этап соревнований выиграл Вячеслав Кованцев из Белогорска (8 очков из 9), вторым стал мастер ФИДЕ из областного центра Дмитрий Михалев – 7 очков, по 6,5 набрали Даниил Буйницкий и Алексей Никифоров из Благовещенска. В полуфинале победитель предварительного этапа неожиданно проиграл Алексею Никифорову, а в противостоянии Михалев – Буйницкий сильнее был первый.

Финал получился драматичным. Первые две партии не выявили победителя, затем Алексей Никифоров и Дмитрий Михалев играли «блиц» (5 минут на партию), где вновь была зафиксирована ничья. После этого настало время «армагеддона», крайне редкого формата в шахматах для выявления победителя, когда черным дается четыре минуты на партию, а белым – пять, но при этом белые должны побеждать. При ничьей шахматист, игравший черными фигурами, объявляется победителем. Белые фигуры достались Никифорову, который и реализовал преимущество этого цвета, став победителем.

«Итог турнира вполне закономерен: по ходу соревнований Алексей продемонстрировал редкое умение спасти самые безнадежные позиции, а затем навязывать свою игру и добиваться победы», – пишет пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Просмотров всего: 100

#визиты #спорт

распечатать

Александр Авдеев