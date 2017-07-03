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сегодня, 16:50 7

Отдыхающие на Владимировском озере «вырастили» кучу мусора

Отдыхающие на Владимировском озере «вырастили» кучу мусора

Кучу мусора «вырастили» отдыхающие на берегу первого Владимировского озера. О стихийной свалке редакции Амур.инфо рассказала неравнодушная горожанка.

По словам девушки, приехавшей вечером в выходной отдохнуть на пляж первого Владимировского озера, ее неприятно удивила куча мусора на берегу. «Свалка была рядом с платной территорией. По моим подсчетам, ее размеры 2х3 метра. При этом неподалеку играли дети», – рассказала Ирина.

Стихийная куча мусора образовалась по правой стороне озера – поворот направо сразу за постом ДПС, объяснила амурчанка.

За разъяснениями редакция информагентства обратилась в администрацию Благовещенска. Там ситуацию пообещали прокомментировать позже.

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#жизнь #природа

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Комментарии
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  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    1 час назад

    Одним словом свиньи.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Судя по количеству мусора на берегах рек и озёр, свиней в нашем городе просто валом. Каждый раз, когда уезжаю с места отдыха, увожу с собой несколько пакетов чужого мусора.

  • Briha

    Briha
    56 минут назад

    надо вывеску там поставить что здесь отдыхают свиньи, неужели трудно убрать за собой мусор, раз у нас не ставят контейнеры под мусор в зонах отдыха

  • anschutka

    anschutka
    52 минуты назад

    Ну что за свиньи, где жрут там и ****

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    39 минут назад

    Надо написать на вьезде

    "Свиньи могут не вывозить за собой мусор"

  • Adolf

    Adolf
    31 минута назад

    anschutka

    Ну что за свиньи, где жрут там и ****



    свиньи не гадят там, где едят

  • Gangstarr

    Gangstarr
    7 минут назад

    Ну во первых владимирские озера это уже давно лягушатник и отдыхает там контингент соответствующий. Есть хорошие места для отдыха и купания, и люди там за собой убирают.

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