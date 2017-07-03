Отдыхающие на Владимировском озере «вырастили» кучу мусора

Кучу мусора «вырастили» отдыхающие на берегу первого Владимировского озера. О стихийной свалке редакции Амур.инфо рассказала неравнодушная горожанка.

По словам девушки, приехавшей вечером в выходной отдохнуть на пляж первого Владимировского озера, ее неприятно удивила куча мусора на берегу. «Свалка была рядом с платной территорией. По моим подсчетам, ее размеры 2х3 метра. При этом неподалеку играли дети», – рассказала Ирина.

Стихийная куча мусора образовалась по правой стороне озера – поворот направо сразу за постом ДПС, объяснила амурчанка.

За разъяснениями редакция информагентства обратилась в администрацию Благовещенска. Там ситуацию пообещали прокомментировать позже.

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#жизнь #природа

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Галя Ефимова