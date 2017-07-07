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сегодня, 16:49 0

В Благовещенском районе в реке утонул мужчина

В Благовещенском районе в реке утонул мужчина
Фото: krestianin.ru

В воскресенье, 16 июля, в районе села Усть-Ивановка Благовещенского района утонул мужчина. Трагедия случилась на реке Ивановке. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Спасателям 16 июля поступило сообщение о том, что на Ивановке пропал без вести мужчина, предположительно, он утонул. Были организованы поиски, на месте работали спасатели и полицейские. Амурчанин в тот же день был найден мертвым, тело извлекли из воды.

Известно, что утонувший 1982 года рождения. Подробности происшествия пока неизвестны.

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#происшествия

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