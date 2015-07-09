Конкурсное производство в отношении фирмы «НЭП» продлили еще на три месяца

Срок конкурсного производства в отношении фирмы-застройщика ООО «НЭП» продлен до 17 октября 2017 года. Фирма строила жилые дома с привлечением денежных средств дольщиков, но была признана банкротом. Конкурсный управляющий надеется завершить строительство незавершенного дома.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на руководителей строительных компаний «НЭП» и «Горизонт» в июле 2015 года завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В том же месяце «НЭП» признали банкротом. Сроки конкурсного производства неоднократно продлевали. В ноябре 2016 года директора «НЭПа» и «Горизонта» Алексея Хижинского заключили под стражу. Всё это время дольщики фирмы оставались и без жилья, и без денег, они готовы были начать голодовку.

Пресс-служба Арбитражного суда Амурской области сообщает что конкурсным управляющим в компании «НЭП» утверждена Лариса Федотова. В последний раз определением суда конкурсное производство продлевалось до 17 июля 2017 года. К очередному судебному заседанию конкурсный управляющий подала ходатайство о продлении срока конкурсного производства еще на три месяца.

Суд продлил его до 17 октября 2017 года с целью проведения управляющим мероприятий по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта незавершенного строительства, принадлежащего должнику.

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#происшествия #строительство

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Василий Кленин