Благовещенка поехала отдыхать в Бэйдайхэ и поневоле стала руководителем тургруппы

Фото: mgpdv.ru

Жительница Благовещенска Наталья пожаловалась на испорченный отпуск в Китае. Горожанка поехала по путевке в Бэйдайхэ, но, по ее словам, весь путь до курорта и обратно ей пришлось заниматься организационными моментами. Женщина возглавила свою тургруппу вместо обещанного турфирмой гида.

Путь до курортного города пролегал через Хэйхэ и Харбин наземным транспортом. 24 июня тургруппа из пяти человек – трое взрослых и двое детей – приехала на Благовещенскую таможню, где их встретила гид от туристической фирмы «Спутник». Только вместе с туристами сотрудница фирмы не отправилась, она передала все документы (списки туристов, билеты, страховки) Наталье и уехала.

«Мало того, что мне изначально навязали этот тур, – я хотела поехать во Вьетнам, там горящая путевка по такой же цене была – 26 тысяч рублей, – так еще и оставили на произвол судьбы. В офисе мне девушка рассказывала, какой хороший в Бэйдайхэ курорт, как там прекрасно отдыхать. В итоге ожидания не совпали с реальностью. И курорт оказался не таким, как его описывали, и сама поездка вымотала нервы. Мне все пришлось организовывать самой. В чужой стране, не зная языка, мы оказались предоставлены сами себе – куда ехать, что делать, было совершенно непонятно», – высказалась благовещенка Наталья.

По словам Натальи, не заблудиться и добраться до Бэйдайхэ и обратно ей удалось только благодаря другим благовещенским туристам. Тургруппы, которые ехали по такому же маршруту, помогали женщине и ее спутницам сориентироваться в чужой стране.

«Мы к ним прибивались постоянно, пытались за ними как-то держаться. Потому что у этих групп, выехавших от других благовещенских турфирм, были сопровождающие, и им не приходилось самим организовывать все. Нам даже не дали никаких контактных номеров для связи. Еще по прибытии в Хэйхэ я звонила в фирму, говорила, что хочу вернуться, но мне сказали, что я не могу так сделать, и никто меня с ребенком без моей тургруппы не пустит обратно. Это было ужасно! Я носилась туда-сюда, вся на нервах, оставляла постоянно пятилетнего ребенка одного с сумками, он плакал, весь отдых был испорчен», – рассказала Наталья.

Вернулись в Благовещенск туристы 7 июля. И Наталья отправилась в турфирму, чтобы оставить претензию. Со слов женщины, принять эту претензию в «Спутнике» согласились только после звонка из Роспотребнадзора, где Наталья также побывала. Но при этом объяснять причины случившегося сотрудники фирмы женщине не стали.

В самой турфирме корреспонденту Амур.инфо рассказали, что, действительно, претензия от благовещенки к ним поступала. Давать какие-либо подробные комментарии журналистам не стали, пояснив, что не могут этого сделать, пока не закончится проверка по обращению Натальи. Рассмотреть ее жалобу в «Спутнике» должны в течение 20 дней.

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#жизнь #отдых

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Екатерина PL