На проект ремонта ДК железнодорожников в Свободном потратят 10 миллионов рублей

Фото: gzt-sv.ru

Дворец культуры железнодорожников в Свободном обретет новую жизнь. Власти выделили на разработку проектной документации 10 миллионов рублей. Часть средств поступит из областного бюджета, часть – из бюджета Свободного.

Заявку на создание проектной документации разместили на портале госзакупок. Судя по требованиям к ней, ДК железнодорожников усовершенствуют, при этом внешний вид здания останется прежним.

Так, проектом необходимо предусмотреть наличие двух спортзалов; зрительного зала на 500 человек, в котором появится современное звуковое и осветительное оборудование, установят новые кресла; два танцевальных зала; студию звукозаписи; конференц-зал; библиотеку; помещения для творческих студий и мастерских.

Кроме того, одним из условий является доступность ДК для посещения инвалидов: должен быть предусмотрен пандус, санузлы для маломобильных граждан, места для инвалидов оборудуют в зале и на автостоянке.

Пешеходные дорожки возле Дворца культуры планируют выполнить из тротуарного камня, на территории установят освещение и видеонаблюдение, предусмотрена и охранная сигнализация.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2014 году руководство РЖД планировало просто закрыть ДК железнодорожников. Свободненцы стали бороться за сохранение учреждения культуры. Депутаты областного заксобрания обратились к президенту РЖД с просьбой безвозмездно передать ДК городу. В феврале 2016 года было принято решение о передаче объекта муниципалитету. Koгдa OAO «PЖД» пepeдaвaлo зданиe в городскую coбcтвeннocть, из него вывeзли вcё, чтo мoжнo – oт aппapaтypы дo cцeничecкoгo peквизитa. Сaм Двopeц дocтaлcя гopoдy в cocтoянии, требующем ремонта.

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#жизнь #культура

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Галя Ефимова