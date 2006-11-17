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17июля
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сегодня, 16:24 5

На проект ремонта ДК железнодорожников в Свободном потратят 10 миллионов рублей

На проект ремонта ДК железнодорожников в Свободном потратят 10 миллионов рублей
Фото: gzt-sv.ru

Дворец культуры железнодорожников в Свободном обретет новую жизнь. Власти выделили на разработку проектной документации 10 миллионов рублей. Часть средств поступит из областного бюджета, часть – из бюджета Свободного.

Заявку на создание проектной документации разместили на портале госзакупок. Судя по требованиям к ней, ДК железнодорожников усовершенствуют, при этом внешний вид здания останется прежним.

Так, проектом необходимо предусмотреть наличие двух спортзалов; зрительного зала на 500 человек, в котором появится современное звуковое и осветительное оборудование, установят новые кресла; два танцевальных зала; студию звукозаписи; конференц-зал; библиотеку; помещения для творческих студий и мастерских.

Кроме того, одним из условий является доступность ДК для посещения инвалидов: должен быть предусмотрен пандус, санузлы для маломобильных граждан, места для инвалидов оборудуют в зале и на автостоянке.

Пешеходные дорожки возле Дворца культуры планируют выполнить из тротуарного камня, на территории установят освещение и видеонаблюдение, предусмотрена и охранная сигнализация.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2014 году руководство РЖД планировало просто закрыть ДК железнодорожников. Свободненцы стали бороться за сохранение учреждения культуры. Депутаты областного заксобрания обратились к президенту РЖД с просьбой безвозмездно передать ДК городу. В феврале 2016 года было принято решение о передаче объекта муниципалитету. Koгдa OAO «PЖД» пepeдaвaлo зданиe в городскую coбcтвeннocть, из него вывeзли вcё, чтo мoжнo – oт aппapaтypы дo cцeничecкoгo peквизитa. Сaм Двopeц дocтaлcя гopoдy в cocтoянии, требующем ремонта.

Просмотров всего: 143

#жизнь #культура

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Комментарии
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  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    2 часа назад

    Свободный преображается на глазах

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    Koгдa OAO «PЖД» пepeдaвaлo зданиe в городскую coбcтвeннocть, из него вывeзли вcё, чтo мoжнo – oт aппapaтypы дo cцeничecкoгo peквизитa. Сaм Двopeц дocтaлcя гopoдy в cocтoянии, требующем ремонта.



    Видимо ОАО "РЖД" бедное было, а местный и областной бюджет богатый. И тот, кто принимал все разграбленное и убитое. Постеснялись потребовать от "РЖД" полного восстановления?

    Проектная документация за 10 млн руб, это отлично, а то опять в верхах придется рассказывать (как про натальинский подъемник), что ни чертежа, ни проекта не было и деньги испарились.

    И никто не может до сих пор найти это бабло.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    vertex



    Koгдa OAO «PЖД» пepeдaвaлo зданиe в городскую coбcтвeннocть, из него вывeзли вcё, чтo мoжнo – oт aппapaтypы дo cцeничecкoгo peквизитa. Сaм Двopeц дocтaлcя гopoдy в cocтoянии, требующем ремонта.



    Видимо ОАО "РЖД" бедное было, а местный и областной бюджет богатый. И тот, кто принимал все разграбленное и убитое. Постеснялись потребовать от "РЖД" полного восстановления?

    Проектная документация за 10 млн руб, это отлично, а то опять в верхах придется рассказывать (как про натальинский подъемник), что ни чертежа, ни проекта не было и деньги испарились.

    И никто не может до сих пор найти это бабло.



    Тебе если сказать не чего, пуста голова, так помолчи, чтобы не выглядеть глупо.

    С каких это пор власти могут требовать восстановления? Хорошо что хоть здание передали бесплатно.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ну да, все вывезли, а хлам повесили.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Максим Чехов

    Свободный преображается на глазах



    В тобольских сказках на уши Иванову другое пелось, что газпром за счет компании будет все новое строить в свободном и микрорайоны, дороги, коммуникации, дк. детсады и школы.

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